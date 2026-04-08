Meslek Fabrikası Direnişi Sürüyor... İzmir Kent Konseyi Başkanı Topaç: Bu Sınama, Kentlilerin Vicdanında Karşılığını Bulacaktır

08.04.2026 16:31  Güncelleme: 18:00
(İZMİR) – İzmir Kent Konseyi, Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlatılan eyleme destek verdi. Konsey Başkanı Özgür Topaç, "Yaşananlar, bir binaya yönelik değil; İzmir'in sosyal adalet anlayışına, üretim kültürüne ve kamusal haklarına yönelmiş bir tehdit ve sınamadır. Bu sınama, kentin hafızasında ve kentlilerin vicdanında karşılığını bulacaktır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 3. gününde devam ediyor. Direnişe İzmir Kent Konseyi'nden destek açıklaması geldi. İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç, direniş alanında yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bunu sineye çekmek mümkün değildir"

"İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Meslek Fabrikası, yalnızca bir bina değildir. Bu kentte emeğin, üretimin, eşitliğin ve fırsat yaratmanın adıdır. Bugün gelinen noktada; resmi kadastro ve arşiv kayıtlarına göre mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde olan bir yapıya, hukuksuzca el konulmak istenirken, buna dair yargı süreci devam ederken fiili müdahalede bulunulması, hukuk devleti ilkesini zedeleyen son derece ağır bir adımdır. Sabahın ilk ışıklarında kamu gücünün bu ölçekte devreye sokulması, sadece bir idari işlem değil; aynı zamanda toplumsal hafızaya ve yerel iradeye yönelmiş haksız ve hukuksuz bir müdahaledir. Bunu sineye çekmek mümkün değildir."

"Fiilen işlevsiz hale getirilmek istenmesi kabul edilemez"

İzmir'de yaşayan herkes bilir ki Meslek Fabrikası binlerce insanın hayatına dokunmuş, işsizliğe karşı umut olmuş, özellikle gençler ve kadınlar için yeni başlangıçların kapısını aralamıştır. Böylesi bir kent değerinin, hukuki süreç tamamlanmadan fiilen işlevsiz hale getirilmek istenmesi kabul edilemez. Süreç hukuk zemininde sonuna kadar takip edilmekte ve İzmir halkının hakkı savunulmaktadır.

"İzmir, değerlerine sahip çıktıkça İzmir'dir"

Unutulmamalıdır ki kentler kararlar kadar, o kentte yaşayanların ortak vicdanı ile ayakta kalır. İzmir, bugüne kadar değerlerine sahip çıkmayı bilen bir kent olmuştur. Yaşananlar, bir binaya yönelik değil; İzmir'in sosyal adalet anlayışına, üretim kültürüne ve kamusal haklarına yönelmiş bir tehdit ve sınamadır. Bu sınama, kentin hafızasında ve kentlilerin vicdanında karşılığını bulacaktır. İzmir Kent Konseyi'nin temelini oluşturan katılımcılık, ortak akıl ve kent dayanışması; bu kentin en güçlü güvencesidir. İzmir'in kamusal değerlerine, emeğine ve ortak geleceğine yönelik her türlü hukuksuz müdahaleye karşı; kentlilik bilinci ve ortak vicdanla durmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki İzmir, değerlerine sahip çıktıkça İzmir'dir."

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
