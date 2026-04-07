Meslek Fabrikası Direnişinde 2. Gün… İzbb Başkanı Cemil Tugay: İzmir'in İtirazını En Yüksek Tondan Dile Getirmemiz Lazım

(İZMİR) – İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 2. gününde devam ederken ANKA Haber Ajansı'na konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yarın gerçekleştirilecek büyük eyleme ilişkin, "Oldukça büyük bir katılım bekliyoruz. İzmir'in itirazını en yüksek tondan dile getirmemiz lazım. 50 bin ile 100 bin arasında bir katılım bekliyorum" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliye girişimine karşı başlattığı direniş 2. gününde devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Meslek Fabrikası kararından dönülmesi için yarın için 'büyük eylem' hazırlıkları yapılırken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, direnişi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Bugün daha da büyük bir kalabalık var burada"

Alanda başlayan direnişin büyüyerek devam ettiğini ifade eden Tugay, şunları söyledi:

"Dün sabahın erken saatlerinde bir polis ablukasıyla beraber binaya giriş çıkışlar engellenmeye başlamıştı. İlk yerden gösterilen tepkilere karşı da sert bir müdahale oldu. Meslek Fabrikası'nın üzerindeki, Atatürk'ün imzasının olduğu yazı ve pankart indirildi. Bütün bunlar insanları daha da duyarlı hale getirdi. Ben yurt dışında bir toplantıya gitmiştim. Sabahın erken saatinde bu haberi alır almaz ilk uçakla hemen geri döndüm. Döndükten sonra da görüşmeler yapmaya ve olayı bir şekilde idari olarak çözmeye çalıştık ama bir santim mesafe alamadık ne yazık ki. Bu tepkisiz kalabileceğimiz bir durum değil. Bunu kabullenemiyoruz. İzmir halkına ait olan bu binanın hem bina olarak hem de içerisindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yüz milyonlarca lira değerindeki malzemesine zarar verecek şekilde yapılan bir işlem bu. Hukukçu arkadaşlarımız hukuk mücadelesine devam ediyorlar. Ama biz de bunu kabullenmediğimizi göstermek adına burada belediye başkanlarımızla, il başkanımızla, meclis üyelerimizle beraber nöbet tuttuk. Bugün de sürdürüyoruz bunu, sürdüreceğiz. TOMA'ların arasındayız. Meslek Fabrikası'nın kapısının ve duvarlarının önüne kurulmuş barikatların önündeyiz. İçeride yine çok sayıda polis var. Dün gece çok fazla insan ziyaret etti, geldiler, eşlik ettiler. Bugün daha da büyük bir kalabalık var burada."

"Bugün 'dur' demezseniz yarın öbür gün yeni eklemelerle devam eder"

Yarın düzenlenecek büyük eyleme ilişkin beklentilerini aktaran Tugay, taleplerin daha geniş kitlelerce duyulması gerektiğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Yarın saat 18.00'de çok geniş katılımlı büyük bir miting düzenlenecek burada. İzmir halkının bu konudaki itirazını bu miting aracılığıyla bütün ülkeye duyurmayı amaçlıyoruz. ve oldukça büyük bir katılım bekliyoruz. İzmir'in itirazını en yüksek tondan dile getirmemiz lazım. Gün boyunca buraya belki 100 bin kişi geldi gitti. Ama aynı zaman diliminde, topluca hareket eden bir durum olmadı. Onun için bir saat, bir zaman periyodu belirleyip bu işin yapılması daha görünür olmasını sağlayacak. 50 bin ile 100 bin arasında bir katılım bekliyorum. Mutlaka ciddi bir katılım olacak. Belki tahminlerimizin de ötesinde bir kalabalık olabilir. Çünkü her yerden ve herkesten bu konuda tepki duyuyorum. Bizi desteklediklerine dair ifadeler duyuyorum. Türkiye'nin her tarafından telefonlar alıyoruz, mesajlar alıyoruz. İnsanlar haklılığımızı anladılar bence. Zaten devletin bu şekilde hukuksuzca yönetilmesi herkes için ciddi bir tehdit. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir binası ile ilgili bir durum. Ama benzer şeyi İstanbul'da Yerebatan Sarnıcı'na da yaptılar. Vakıflar eliyle şehre, insanlara ait hizmet binalarına el koymak, denetimsiz bir alana geçirmek maalesef bugünkü idarenin hedeflerinden birisi. Buna bugün 'dur' demezseniz yarın öbür gün yeni eklemelerle devam edecektir. Ülkemizde demokrasi ve hukuk adına büyük endişelerimiz var. Bütün Türkiye halkının, İzmirlilerin tamamının haklarına sahip çıkması gerekiyor. Bunun başka bir yolu yok. Siyaseten bu kötü yönetimin ülkeyi 23 yılda getirdiği bu kötü noktanın, çok daha da kötü noktalara götürebilecek bir süreç olduğunu görüyoruz. O yüzden insanlarımızı uyarmamız, insanlarımızın doğruların farkında olmasını sağlamamız lazım. Buradaki bulunuşumuzun temel amacı bu."

"Verilen siyasi kararların doğru olması demektir"

Barışçıl eylemlerin uzun vadeli kazanımlarda etkili olduğunu kaydeden Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Barışçıl eylemler kısa vadede hemen her şey çözülmez gibi görünebiliyor. Doğrudur. Ama şöyle düşünelim: Seçim zamanında insanlara sürekli yalanlar söylendiği, gündem çarpıtıldığı için yani gerçek sorunlar değil de yaratılmış suni gündemler üzerinden insanların kafaları karıştırılarak bugüne kadar geldi bu iş. Bu iktidarın bu kadar uzun süre devam etmesinin en önemli nedeni, yaratılmış suni gündemler ve insanların kafalarının algı çalışmalarıyla karıştırılmış olmasıdır. Eğer biz haklıysak, doğruysak, haklılığımızı da anlatabiliyorsak, belgesiyle, bilgisiyle açıklayabiliyorsak, toplumun her kesiminin bunu sahiplenmesi demek, toplumsal bilincin artması ve verilen siyasi kararların doğru olması demektir."

"İktidarı değiştirmemiz gerekiyor"

Bugün artık konu sadece CHP ya da başka muhalif partiler değil. Ülkeyi hukuksuzca, adaletsizce yöneten, insanları yoksullaştıran bu yönetime karşı Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye ve insan haklarına sahip çıkarak hep beraber mücadele etme zamanı. Biz burada CHP'ye oy kazandırmak peşinde değiliz. Ama hangi siyasi görüşten olursa olsun insanların bu ülkeye sahip çıkacak bir duruş göstermesi gerektiğini düşünüyoruz. Sanatçısı da, öğrencisi de, işçisi de, çiftçisi de, esnafı herkes fark etmeli ve anlamalı ki bugün yaşadığımız her sorunun sebebi bu hukuksuz kararlar. Burada bugün bir tepki gösterilecek, başka gün başka yerde başka tepki gösterilecek ama insanlar şunu birleştirecek: Bunların hepsinin bir sorumlusu var. ve asıl o sorumluluğu ortadan kaldırmamız, yani iktidarı değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden parça parça etkisiz gibi görünen bu eylemler bir araya geldiğinde toplumun doğru kanaat sahibi olmasını sağlayacaktır."