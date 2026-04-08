Meslek Fabrikası Direnişine Sokak Sanatçılarından Destek: "Meslek Fabrikası Siyasi Çekişmelere Alet Edilmeli"

Üye Girişi
Son Dakika Logo

08.04.2026 14:31  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlattığı direniş 3. gününde devam ediyor. Direnişe destek veren sokak sanatçıları, Meslek Fabrikası önünde "İzmirli sanatçılar olarak çağrımız nettir. İzmir halkının hakkı ve mülkü olan bu binanın yine tüm İzmirlilerin kullanımımda kalması, Meslek Fabrikası gibi kıymetli bir yapının siyasi çekişmelere alet edilmemesi ve halka hizmet vermeye devam etmesi gerekmektedir" açıklamasını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Meslek Fabrikası binasının tahliyesine karşı başlattığı direniş 3. gününde devam ediyor. İlk günden itibaren sendikalar ve birçok STK'dan direnişe destek geldi. Bugün de farklı tiyatrolarda görevli sokak sanatçıları, Meslek Fabrikası önünde destek amaçlı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kostümleriyle alana alan sanatçılar, ellerinde "Google Maps'e bakın, burası halkın", "Bug var halk izin vermiyor", "Hile kodu yok" yazılı dövizler taşırken "İzmir için, sanat için" yazılı pankart açtı.

Sanatçılar adına ortak açıklamayı yapan Oyun Hamuru Tiyatrosu Kurucusu Burak Özbaykuş, şunları söyledi:

"Bu kadar kıymetli bir binanın kapılarının halka kapatılmasını anlamıyoruz"

"Meslek Fabrikası binası yıllardır İzmir halkına birebir temas eden, doğrudan hizmet veren ve aynı zamanda istihdam için de katkı sunan bir bina olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Bugün böyle bir binaya el konulması bir parti meselesi değil, İzmir halkına eziyet etmektir. Üstelik İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ve belediyenin bürokratlarından aldığımız bilgiye göre bina hakkında hukuki süreç hala devam etmekte ve henüz kararın ne olacağı bilinmemektedir. Hal böyleyken halka doğrudan hizmet veren bu kadar kıymetli bir binanın kapılarının halka kapatılmasını anlamamız mümkün değildir."

"İzmir halkı üzerinde yaratılan bu mağduriyet giderilmeli"

İzmirli sanatçılar olarak çağrımız nettir. İzmir halkının hakkı ve mülkü olan bu binanın yine tüm İzmirlilerin kullanımında kalması, Meslek Fabrikası gibi kıymetli bir yapının siyasi çekişmelere alet edilmemesi ve halka hizmet vermeye devam etmesi gerekmektedir. Yetkililere çağrımız hukukun üstünlüğünü ve adaleti sağlamaları ve özellikle İzmir halkı üzerinde yaratılan bu mağduriyetin ivedilikle giderilip Meslek Fabrikası'nın yeniden halkın hizmetine açılmasıdır. Biz İzmirli Sanatçılar olarak da bu süreç boyunca sadece bugün değil; mahkemenin adil bir şekilde sonuçlanacağı güne kadar İzmir halkının yanında yer alacağız."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:23:42. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.