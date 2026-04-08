Meslek Fabrikası Eylemi 3. Gününde Miting Düzenlendi

08.04.2026 23:09
İzmir'de Meslek Fabrikası tahliyesine karşı eylemde miting yapıldı, başkan Tugay hukuki mücadele vurgusu yaptı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı binaların tahliye sürecinin başlatılmasının ardından başlayan nöbet ve eylemin 3'üncü gününde miting düzenlendi. Mitingde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Meslek Fabrikası ile ilgili yapılan hatanın normal görünmemesi, sıradanlaşmaması ve yarın öbür gün tekrarlanmaması, daha kötülerinin yapılmaması için bir araya geldikö dedi.

Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü olarak kullandığı eski DGM binalarının tahliye sürecinin başlatılmasının ardından başlayan nöbet ve eylemin 3'üncü gününde belediye tarafından miting düzenlendi. Meslek Fabrikası'nın karşısında yer alan parkta gerçekleştirilen mitinge İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Deniz Yücel, Rahmi Aşkın Türeli, Ümit Özlale, Salih Uzun, Yüksel Taşkın, Sevda Erdan Kılıç ve Seda Kaya Ösen programa katıldı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, programın başında İzmirlilere hitaben mitinge dair bildiri okudu.

'BİZ BU DAVALARI KAZANACAĞIZ'

Mitingde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Meslek Fabrikası ile ilgili yapılan hatanın normal görünmemesi, sıradanlaşmaması ve yarın öbür gün tekrarlanmaması, daha kötülerinin yapılmaması için bir araya geldik. Bazı anlar vardır, o anlarda susarsanız her şey yavaş yavaş normalleşir. Önce bir karar olarak görülür ve normalleşir. Sonra hatadır ama normalleşir, sonra başka bir yanlış daha normalleşir, sonra bunların sürekli tekrar ettiği hayat normalleşir. En sonunda ne normalleşir biliyor musunuz? Kötülük normalleşir. Biz buna rıza göstermediğimiz için buradayız. Ben Cemil Tugay olarak o binaya gireceğim. Aslan gibi hukukçu arkadaşlarımız var. Sonuna kadar mücadele edecekler. Biz bu davaları kazanacağız. Bu ülkeyi düzlüğe çıkaracağız. Mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz ve asla yenilmeyeceğizö dedi.

'TORUNLARIMIZ İÇİN, EVLATLARIMIZ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ'

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Mücadele, benim yaşımdaki insanlar için kendi mücadelesi değildir. Gelecek kuşaklar için bize emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılmak için mücadele edeceğiz. Torunlarımız için, evlatlarımız için mücadele edeceğizö ifadelerini kullandı.

'MESLEK FABRİKASI İZMİR'İNDİR, ÖYLE KALACAK'

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ise "Biz ayrıştıran değil, birleştireniz. Korkuya karşı cesaretliyiz. İzmir halkıyla inatlaşmayın, cezalandırmayın. Bu şehir boyun eğmez. Meslek Fabrikası İzmir'indir, öyle kalacakö diye konuştu.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
