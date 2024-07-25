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Meslek Fabrikası'ndan mezun olan kadın kaynakçılar işbaşı yaptı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü tarafından verilen Oksijen Kaynakçılığı Kursu'ndan mezun olan üç kadın kursiyer, İzmir'de faaliyet gösteren iklimlendirme ve soğutma firmasında işbaşı yaptı. Kaynak ustası kadınlar, hemcinslerinin her alanda başarılı olabileceğini kez daha gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi'nin' İzmir'deki uygulama paydaşı olarak 'Oksijen Kaynakçılığı Kursu' düzenledi. UNDP, İnci Vakfı, İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri ile Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğiyle yapılan kursa katılan kadınlar, oksijen kaynakçılığının inceliklerini öğrendi. Kursu başarıyla tamamlayan Yaprak Zöngür, Özge Bektaş ve Tuğçe Bırak, İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri'nde işbaşı yaptı. İstedikleri iş kolunda istihdam edilmenin sevincini yaşayan kadınlar, erkek egemen sektörlerde de var olabileceklerini kanıtladıklarını söyledi.

"Çevremden gelen tepkileri görmedim, duymadım"

Firmada işe başlayan 30 yaşındaki iki çocuk annesi Yaprak Zöngür, "İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Oksijen Kaynakçılığı Kursu'nda eğitim gördüm. Sonrasında bize iş imkanı sağlandı. Burada oksijen kaynağı yapıyoruz. Bir kadın olarak bu alanda çalışmak harika bir duygu. Burada olmaktan çok mutluyum. Biz her yeri çiçeklendirip renklendiriyoruz. Çevremden gelen tepkileri görmedim, duymadım. Olduğum yerde mutluyum. Hayalim gerçek oldu. Bana 'boşuna kursa gidiyorsun, gerek yok' dediler ama bilmek ve tecrübe edinmek her şeydir. Gözümü karartıp kursa gittim. Bu yolda yürümeye karar verdim, iyi ki de yürümüşüm" dedi.

"Kadın dayanışmasını hissediyoruz"

Kursun ardından işbaşı yapan 25 yaşındaki Özge Bektaş da "Eğitimimi tamamladım ve istihdam edildim. Bu süreçte olumsuz tepkiler alabileceğimi düşünmüştüm. Kendimi kötüye hazırlamıştım ama beklediğim gibi olmadı. Ailem de büyük destek oldu. Bir kadının bu alanda istihdam edilebileceğini kendim de görmüş oldum. Kurstan diğer arkadaşlarla burada birlikte çalışmak da çok güzel hissettiriyor. Kadın dayanışmasını hissettiğimiz bir yerdeyiz" diye konuştu.

"Erkek egemen sektör algısını kırmak çok güzel"

İmbat İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü Aslıhan Burgucu ise "Meslek Fabrikası, istihdam süreçlerinde bize destek olan değerli paydaşlarımızdan bir tanesi. İş birliği sağladığımız diğer kurumlarla birlikte projenin temeli hazırlandı. Kursiyerlere istihdam garantisi verilerek çalışmalar başlatıldı. Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan kadınların hem eğitim hem de istihdamda olmaları için biz de yerel paydaş olarak elimizden gelen faydayı koyduk. Sektörün erkek egemen olduğu algısını kırmak çok güzel. Bunun sonunda başarıya ulaşmak çok güzel. Arkadaşlarımız işletmemizde çok mutlu. Hayatlarını idame ettirmek için o gücü sağladıkları için biz de gururluyuz" ifadelerini kullandı.

240 saat teorik ve uygulamalı eğitim aldılar

18-29 yaş arasında olan, en az ilköğretim düzeyinde eğitim almış ve herhangi bir işte çalışmayan 9 kadın kursiyer, Oksijen Kaynakçılığı Kursu'nda 240 saat teorik ve uygulamalı eğitim aldı. Oksijen kaynakçılığının tüm aşamalarını tek tek öğrenen kadınların, hem sektör için kaynakçı ihtiyacını karşılaması hem de sektörde var olabilmeleri hedeflenmişti.