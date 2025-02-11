Meslek lisesi öğrencileri, anne ve 4 çocuğunun yaşadığı yanan evi yeniledi /Video eklendi

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DİYARBAKIR'da 22 Ocak'ta D.A.'nın (35) 4 çocuğuyla birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bilgisayar teknikeri olan Şahin Avcıl aracılığıyla evin onarımı için İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri boya, badana yaparak evin elektrik tesisatlarını yeniledi. Avcıl, "Ev eşyası eksikliklerimiz kaldı. İnşallah böyle bir facia, hiçbir ailede yaşanmaz" dedi.

Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 48'inci Sokak'ta 7 katlı apartmanın son katında, biri zihinsel engelli olmak üzere 4 çocuğuyla birlikte yaşayan D.A.'nın evinde 22 Ocak'ta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Evinin onarımı ile ilgili birçok yere başvuran D.A. sonuç alamadı. İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilgisayar teknikeri olarak görev yapan Şahin Avcıl, sorunun giderilmesi için İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğrencilerinin de dahil olduğu kampanya başlattı. Yanan evle ilgili okul yönetiminin girişimleri ile İnşaat Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri boya ve badana yaparken, Elektrik Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri ise evin elektrik tesisatlarını yeniledi.

'BİRÇOK HAYIRSEVERİN DESTEĞİYLE EV RESTORE EDİLDİ'

Şahin Avcıl, durumu öğrenir öğrenmez sosyal medyada paylaştığını ve okul yönetimini de konudan haberdar ettiğini belirterek, "Birçok hayırsever ile STK desteğiyle evi yeniden restore ederek aileye teslim etmeyi planlıyorum. Ayrıca ev eşyası eksikliklerimiz kaldı, İnşallah, böyle bir facia, hiçbir ailede yaşanmaz diye temenni ediyoruz" diye konuştu.