Mesleki Eğitimde Yüzde 15 Artış - Son Dakika
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Mesleki Eğitimde Yüzde 15 Artış

Mesleki Eğitimde Yüzde 15 Artış

Mesleki eğitimde öğrenci kayıtları yüzde 15 artarak nitelikli iş gücü hedeflerini destekliyor.

11.12.2024 14:19
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Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihad Demirli, mesleki eğitim alan öğrenci kayıtlarında yüzde 15 artış olduğunu belirterek, "Bunların büyük kısmının nitelikli ifade edebileceğimiz, gerçek manada hem mesleki fiziksel hem de akademik becerileri harmanlayan, bünyesinde barındıran bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade edebiliriz." dedi.

Demirli, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, mesleki yetenek eğitiminin Türkiye'nin kalkınmasında ve nitelikli iş gücünün oluşturulmasında son derece önemli olduğunu söyledi.

Akademik eğitimin yanı sıra mesleki ve teknik eğitime yapılan yatırımın doğrudan ülkenin kalkınmasında rol oynadığına işaret eden Demirli, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak son yıllarda mesleki eğitimde önemli çalışmalara imza atmaya gayret ettik. Bunların yansımalarını, vatandaşlarımıza, toplumumuza, iş dünyamıza yönelik katkılarını yakın zamanda meyvelerini toplayarak müşahede etmiş olacağız." diye konuştu.

Mesleki eğitimde istihdam ve üretim sürecinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken Demirli, "Göstergelere baktığımızda, yüzde 15 artış olduğunu görüyoruz öğrenci kayıtlarımızda. Bunların büyük kısmının nitelikli ifade edebileceğimiz, gerçek manada hem mesleki fiziksel hem de akademik becerileri harmanlayan, bünyesinde barındıran bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ifade edebiliriz. Sosyal ve ekonomik olarak kalkınmada lokomotif rolde olan mesleki ve teknik eğitim alanı sadece orta öğretim düzeyinde değil, yüksek öğretim düzeyinde de önemli şekilde ele alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Demirli, Türkiye Yüzyılı Maaraf Modeli'nin yetkin ve erdemli insan hedefi olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Buradaki yetkinlikten kastedilen şey, 21. yüzyıl becerileri, erdemliden kastedilen ise milli ve manevi değerlerinize donanmış, toplumuna ya da icra ettiği sektöre güven veren, onların inancını, güvenini kazanmış, ahlaki yönden gelişmiş ve bunu da icraatlarına, eylemlerine dahil etmiş insanlar. Türkiye Yüzyılı Maaraf Modeli'nin bütüncül yaklaşımına uygun şekilde çerçeve öğretim programlarının güncellenmesi, yeni alan ve dallarla ilgili düzenlemelerin yapılması, ihtiyaç olan yeni alanların oluşturulması veyahut alanların birleştirilmesi şeklinde çalışmalarımız devam etmektedir. Burada tabii, sektörler önemli. Sektörle işbirliği birinci sırada ve sektörün ihtiyacı olan ve sektörle birlikte yürüyecek işlerin yapılması son derece ehemmiyetli. Güçlü bir gelecek için tüm paydaşlarla, 'Mesleki eğitim güçlenirse Türkiye güçlenir' diyoruz."

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal kalkınmasında mesleki ve teknik eğitimin kilit rol oynadığını vurgulayarak, "Mesleki ve teknik eğitim sadece gençlerin meslek sahibi olmalarını sağlamıyor, aynı zamanda sanayiden tarıma, turizmden teknolojiye nitelikli iş gücünü artırmaktadır. Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de organize sanayi bölgelerimiz tüm sektörleriyle eğitim süreçlerine dahil oluyor. Organize sanayi bölgelerinde kurulan ve kurulacak mesleki eğitim merkezlerinde sektörlerimizin ihtiyaç duyduğu ve aradığı nitelikli insan kaynağının yetişmesine tüm paydaşlarıyla gayret göstermeye özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar da bakanlıklarının sektörel kümelenmeleri dikkate alarak, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında Samsun'daki bazı okulların isim ve içeriklerini güncellediğini dile getirerek, "Samsun'da mesleki eğitimde 54 kurumla eğitim öğretim hizmetlerimizi yürütüyoruz. 25 bine yakın öğrencimiz mesleki eğitim alıyor. 2023 ve 2024 yıllarını karşılaştırdığımızda, 9. sınıflara kayıt olan öğrenci sayımızın 5 bin 340'tan 7 bin 378'e yükseldiğini görüyoruz. Ülkemizde ve ilimizde öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi konusunda ciddi artış olduğunu net şekilde söyleyebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mesleki Eğitimde Yüzde 15 Artış - Son Dakika

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