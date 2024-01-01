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Mesleki ve Teknik Lise Mezunlarına Teşvik ve Kolaylıklar Getirilmeli - Son Dakika
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Mesleki ve Teknik Lise Mezunlarına Teşvik ve Kolaylıklar Getirilmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesleki ve teknik lise mezunlarına çalışma hayatında teşvik ve kolaylıklar getirilmesini istedi. Baran, mesleki eğitimin önemini vurgulayarak, mesleki ve teknik liselerden mezun olanlara ücretten sigorta primine, askerlikten sağlık giderlerine kadar çeşitli teşviklerin sağlanmasının, reel sektörün ara eleman sorununun çözülmesine yardımcı olacağını belirtti.

Mesleki ve Teknik Lise Mezunlarına Teşvik ve Kolaylıklar Getirilmeli
01.01.2024 - 19:49,
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, mesleki ve teknik lise mezunlarına çalışma hayatında teşvik ve kolaylıklar getirilmesini istedi. Baran, "İyi şartlarda bir iş bulmaya giden yolun mesleki eğitimden geçtiğini anlatmalı, mesleki ve teknik liselerden mezun çalışanlara kolaylıklar sağlamalı, teşvikler getirmeliyiz. Ücretten sigorta primine, askerlikten sağlık giderlerine verilecek teşviklerin, reel sektörün kronik hale dönüşen ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Meslekliye teşvik, ara eleman sorununun aşılmasında güçlü bir adım olacaktır" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, yaptığı açıklamada mesleki ve teknik lise mezunlarına çalışma hayatında getirilecek teşvik ve kolaylıkların, reel sektörün ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olacağını söyledi. Reel sektörün ara eleman bulma sıkıntısının pandemi sonrasında arttığına dikkati çeken Baran, inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya ve özellikle hizmet sektörü de olmak üzere hemen her sektörde ara eleman sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

Türkiye'nin genç bir nüfusa sahip olduğunu ve son yıllarda mesleki ve teknik eğitimde önemli mesafeler kat ettiğini kaydeden Baran, "Mesleki ve teknik eğitim almış ara eleman olarak adlandırılan iş gücü reel sektörün kalbi durumunda. Oysa gençler ve aileler iyi bir iş bulmak için tek seçeneğin üniversite okumak olduğunu düşünüyor. Öncelikle bu algıyı yıkmalıyız. Her yıl yüz binlerce genç üniversitelerden mezun oluyor, ne onlar aradığı işi ne de işveren aradığı elemanı bulamıyor. İyi şartlarda bir iş bulmaya giden yolun mesleki eğitimden geçtiğini anlatmalı, mesleki ve teknik liselerden mezun çalışanlara kolaylıklar sağlamalı, teşvikler getirmeliyiz. Ücretten sigorta primine, askerlikten sağlık giderlerine verilecek teşviklerin, reel sektörün kronik hale dönüşen ara eleman sorununun çözülmesinde etkili olacağına inanıyoruz. Meslekliye teşvik, ara eleman sorununun aşılmasında güçlü bir adım olacaktır" diye konuştu.

Baran, açıklamasında mesleki ve teknik lise mezunu çalışanlara verilebilecek teşvikler hakkındaki önerilerini de şöyle sıraladı:

"Bedelli askerlikte ücret muafiyeti, sigorta primlerinin yüzde 50'ye kadar olan bölümünün devlet tarafından karşılanması, sağlık giderlerinde katkı payında yüzde 50'ye varan oranlarda indirim, asgari ücretten yüzde 50 daha az vergi, her yıl için 3 ay yıpranma hakkı, bireysel emeklilik için yüzde 50 indirim, araç sigorta ve kasko bedellerinde yüzde 50 indirim sağlanması."

Kaynak: ANKA
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Gürsel Baran, Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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