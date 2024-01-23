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MESS, depremden etkilenen öğrencilere altın ödül verdi - Son Dakika
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MESS, depremden etkilenen öğrencilere altın ödül verdi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki mesleki ve teknik liselerin metal alanında eğitim gören başarılı öğrencilerini altınla ödüllendirdi. MESS Eğitim Vakfı (MEV) ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ödül töreninde MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, deprem bölgesindeki öğrencilerin eğitim ve gelişimini desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

MESS, depremden etkilenen öğrencilere altın ödül verdi
23.01.2024 - 10:41,
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ildeki mesleki ve teknik liselerin metal alanında eğitim gören başarılı öğrencilerini altınla ödüllendirdi.

MESS'ten yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 ildeki öğrencilerin eğitim ve gelişimini desteklemek için sendikanın çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda MESS Eğitim Vakfı (MEV) ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle deprem bölgesindeki mesleki ve teknik liselerin metal alanında eğitim gören başarılı öğrencilerine altın hediye edildi.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, hayatı olumsuz etkileyen büyük felaketin yaralarının hep birlikte sarılabileceğine inandıklarını belirtti.

Akkol, "Deprem bölgesinde zor şartlar altında eğitimine devam eden, başarılı mesleki ve teknik lise öğrencilerini ödüllendirmeye karar verdik. MESS Eğitim Vakfımız ile birlikte başarılı gençlerimize bu yıl olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda da destek olmaya ve onları ödüllendirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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