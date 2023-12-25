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MESS Eğitim Vakfı Gaziantep'te başarılı öğrencileri ödüllendirdi - Son Dakika
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MESS Eğitim Vakfı Gaziantep'te başarılı öğrencileri ödüllendirdi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Eğitim Vakfı, Gaziantep'te başarılı 55 öğrenciyi ödüllendirdi.

MESS Eğitim Vakfı Gaziantep\'te başarılı öğrencileri ödüllendirdi
25.12.2023 - 10:04,
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Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Eğitim Vakfı, Gaziantep'te başarılı 55 öğrenciyi ödüllendirdi.

Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen törende konuşan Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, ödül almaya hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

MESS Eğitim Vakfı'na teşekkür eden Yağcı, "Altın gibi öğrencilerimiz, tam altınla ödüllendirildi." dedi.

Hacı Sani Konukoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Kar ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mesleki eğitim için çok anlamlı olan bu törene ev sahipliği yapmak bizleri onurlandırdı. Bu örnek projenin yaygınlaşmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

MESS Eğitim Vakfı Genel Müdürü Birol Korkmaz ise başarılı öğrencileri kutladı.

Kaynak: AA
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Sani Konukoğlu, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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