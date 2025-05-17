Mesudiye'de 4 Kızıl Geyik Doğaya Bırakıldı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde doğal hayatın korunması amacıyla doğaya 4 kızıl geyik bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, Balıklı Mahallesi Ulugöl mevkisinde düzenlenen programda, 4 kızıl geyiğin içinde olduğu kafesler alana getirildi.
DKMP 11. Bölge ve Şube Müdürlüğü ekipleri, popülasyonunun artırılması, doğal yaşamın sürdürülebilirliği ve biyolojik çeşitliliğe katkı sunulması amacıyla kafeslerdeki kızıl geyikleri doğaya saldı.
Programa, Mesudiye Kaymakamı Hüseyin Ensar Altun, DKMP Ordu Şube Müdürü Ersin Çakır ile DKMP 11. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve personeli katıldı.
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