Meta, çocuk istismarı vakalarını Hindistan'da doğrudan hükümete bildirecek

Meta, Instagram'da çocukların cinsel istismarına yönelik içerikleri tanıtan ücretli reklamların ortaya çıkarılmasının ardından, bu tür vakaları doğrudan Hindistan makamlarına bildirmeye başlayacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre Meta Sözcüsü yaptığı açıklamada, çocukların platformlarda korunmasının şirket için öncelik olduğunu belirtti.

Sözcü, "Bu suçların faillerinin adalet önüne çıkarılması için hükümetle işbirliği yapmaya kararlıyız." ifadesini kullanarak çocuk istismarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla Meta'nın bundan böyle çocuk güvenliği vakalarını, Hindistan İçişleri Bakanlığına bağlı Hindistan Siber Suç Koordinasyon Merkezi bünyesindeki bir birime doğrudan bildireceğini kaydetti.

Meta, doğrudan bildirim uygulamasının ne zaman başlayacağı, hangi vakaları kapsayacağı ve sistemin nasıl işleyeceğine ilişkin ayrıntıları ise paylaşmadı.

BBC'nin yürüttüğü araştırmada Instagram'ın, Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" ücretli reklamlar yayımladığı ortaya konulmuştu.

Araştırmanın ardından Hindistan hükümeti, Meta'ya platformlarındaki, çocukların cinsel istismarına yönelik tüm reklam ve içeriklerin kaldırılması talimatını vermişti.