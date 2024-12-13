Meta'dan Trump'a 1 Milyon Dolar Bağış

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NEW YORK, 13 Aralık (Xinhua) -- Facebook ve Instagram'ın bağlı olduğu sosyal medya devi Meta, ABD başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'ın yemin töreni fonuna 1 milyon ABD doları bağış yaptı. USA Today'in Perşembe günkü haberine göre şirket, ikinci döneminde sosyal medyaya ilişkin önemli düzenlemeler getirme ihtimaline karşı Trump yönetimi ile arasını düzeltmeye çalışıyor.

Haberde, "Meta CEO'su Mark Zuckerberg, dikkat çeken bağış hamlesiyle Trump ile yakın çalışmak istediğini göstermiş oldu" ifadesi yer aldı.

Habere göre 6 Ocak 2021'de ABD Kongre Binası'na yapılan baskının ardından Trump'ın Meta hesaplarını kapattığı için tepki çeken Zuckerberg, son birkaç aydır Trump ve diğer Cumhuriyetçilerle arasındaki buzları eritmeye çalışıyor.

Haberde, Trump'ın o zamandan beri Meta'ya ateş püskürdüğü ve bu yılın başlarında verdiği bir röportajda Facebook'u "halk düşmanı" olarak nitelendirdiği belirtildi.