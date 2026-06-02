Meta'nın AI Robotu Hesap Ele Geçirme Sorununa Yol Açtı

02.06.2026 16:31
Meta, AI sohbet robotunun Instagram hesaplarının ele geçirilmesinde suistimal edildiğini duyurdu.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'nın geliştirdiği yapay zeka sohbet robotunun, sosyal medya platformu Instagram'daki hesapların ele geçirilmesinde kullanıldığı ancak bu sorunun giderildiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Meta'nın geliştirdiği ve uygulama içerisinde kullanıcılara destek olması için Instagram'a entegre ettiği yapay zeka sohbet robotu, son dönemde kötü niyetli kullanıcılarca suistimal edildi.

Sohbet robotundan, belirli bir hesabı, yeni bir e-posta adresiyle ilişkilendirilmesi istendi. Sohbet robotunun yeni adrese gönderdiği doğrulama koduyla hesapların şifreleri yenilendi.

Bu süreçte Meta'nın güvenlik tedbirlerini atlatmak için de VPN aracılığıyla konumlar farklı gösterildi ve birçok hesap ele geçirildi.

Bu yöntemle ele geçirilenler arasında eski ABD Başkanı Barack Obama'nın başkanlık döneminde kullandığı Obama Beyaz Saray resmi Instagram hesabı gibi üst düzey profiller de yer aldı.

"Dünya liderlerinin hesaplarının bu yolla ele geçirildiği" iddiası asılsız

Meta'dan bir sözcünün, konuya ilişkin açıklamasında, güvenlik zafiyetinin fark edilmesinin ardından sorunun giderildiği ve etkilenen hesapların kurtarılması için çalışmalara başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, "dünya liderlerinin hesaplarının bu yolla ele geçirildiği" iddiasının asılsız olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

