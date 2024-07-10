Meta, 'siyonist' kelimesinin nefret söylemi ve hakaret anlamında kullanılması durumunda paylaşımları kaldıracağını açıkladı - Son Dakika
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Meta, 'siyonist' kelimesinin nefret söylemi ve hakaret anlamında kullanılması durumunda paylaşımları kaldıracağını açıkladı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi olan Meta, 'siyonist' kelimesinin nefret söylemi ve hakaret anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını duyurdu. Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kelimenin siyasi tartışmalardan ayrı olarak Yahudi ve İsraillilere karşı şiddet çağrısı içeren kullanımlarına izin verilmeyeceği belirtildi. Ancak siyasi hareketle bağlantılı olduğu durumlarda paylaşımlara izin verileceği vurgulandı.

10.07.2024 13:41
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Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, "siyonist" kelimesinin "nefret söylemi ve hakaret" anlamında kullanıldığının tespit edilmesi durumunda bu paylaşımların platformlarından kaldırılacağını bildirdi.

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "siyonist" kelimesinin kullanımına ilişkin istişarelerin ardından yönetmelikte değişiklik yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Kelime üzerinden yapılan "meşru" siyasi tartışmalar ile bireylere yönelik nefret içerikli söylemler arasında ayrım yapılması gerektiği vurgulanan açıklamada, "siyonist" kelimesinin Yahudi ve İsraillilere karşı "şiddet çağrısı" bağlamında kullanılmasına izin verilmeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, kelimenin "siyasi hareketle bağlantılı" olduğu durumlarda paylaşımlara izin verileceği kaydedilerek, "İleriye dönük olarak 'siyonist' kelimesinin açıkça siyasi hareketle ilgili olmadığı durumlarda ve Yahudi ile İsraillilere yönelik şiddet veya korkutma yoluyla zarar verme anlamı içermesi halinde paylaşımları kaldıracağız." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Instagram, Facebook, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meta, 'siyonist' kelimesinin nefret söylemi ve hakaret anlamında kullanılması durumunda paylaşımları kaldıracağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meta, 'siyonist' kelimesinin nefret söylemi ve hakaret anlamında kullanılması durumunda paylaşımları kaldıracağını açıkladı - Son Dakika
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