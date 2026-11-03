Meteoroloji Adana doğusu, Osmaniye ve Hatay batısına çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı

Yurt genelinde hafta boyunca etkisini sürdürecek yağışlarla hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek, hafta sonuna doğru ise yüksek kesimlerde kar görülecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurt genelinde yağışların devam edeceğini belirten Macit, yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceğini söyledi.

Macit, yağışların Marmara genelinde, Batı ve Orta Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'in doğusunda ve Doğu Anadolu'nun güneyinde yerel olarak kuvvetli olacağını ifade etti.

Özellikle Adana'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısında çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklediklerini dile getiren Macit, vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Perşembe günü yağışların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini belirten Macit, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Macit, Trabzon'un doğusu, Rize ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli ve şiddetli olacağını ifade etti.

Cuma günü Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağışların süreceğini belirten Macit, hafta sonunda ise yağışların ağırlıklı olarak yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacağını söyledi.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek

Yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş olacağını dile getiren Macit, şöyle devam etti:

"Hava sıcaklıkları yarın batı kesimlerden başlayarak azalacak. Perşembeden itibaren ise yurt genelinde düşüşünü sürdürerek mevsim normallerinin altına inecek. Buna bağlı olarak özellikle hafta sonuna doğru Akdeniz'in ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağışların karla karışık yağmur ve kara dönüşmesini bekliyoruz. Pazar günü bazı il merkezlerinde de yer yer kar yağışı görebiliriz."

3 büyükşehirde yarın yağış var

Macit, İstanbul, Ankara ve İzmir'de beklenen hava durumuna ilişkin de buralarda yarın yağış görüleceğini bildirdi.

İstanbul'da yarın sağanağın etkili olacağını belirten Macit, hava sıcaklığının 17 dereceden 15 dereceye düşeceğini söyledi. Macit, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Ankara'da yarın sağanak beklendiğini ancak yağışların kuvvetli olmayacağını ifade eden Macit, hafta sonuna doğru hava sıcaklığının yer yer 10 derece ve altına kadar düşeceğini kaydetti.

İzmir'de ise çarşamba günü gök gürültülü sağanak görüleceğini belirten Macit, yağışların daha sonra etkisini kaybedeceğini, hava sıcaklığının da 16-17 derece civarında seyredeceğini ifade etti.