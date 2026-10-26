Meteoroloji Antalya ve Muğla'da şiddetli yağışa karşı sel uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya ve çevresi ile Denizli'nin güneyinde kuvvetli ve çok kuvvetli, Muğla ve çevresinde ise şiddetli ve yer yer aşırı yağış beklendiğini bildirdi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, hala devam eden yağışların yarın ilk saatlerden itibaren Denizli'nin güneyi, Muğla'nın kuzeyi ile Antalya'nın merkez ve batı kıyılarında kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla'nın güney ve doğusunda ise yağışların şiddetli ve yer yer aşırı olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.