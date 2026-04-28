Meteoroloji'den Sağanak ve Çığ Uyarısı
Meteoroloji'den Sağanak ve Çığ Uyarısı

28.04.2026 06:49
Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkemizin güney ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu olacak. Ege'nin doğusu, Akdeniz (Mersin ve Hatay hariç), Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Ordu, Konya, Niğde, Ankara'nın kuzeyi ve Muğla'nın güney çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Hava sıcaklığı kuzey kesimlerde 1-3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzeyli, güneybatıda güneybatı ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Marmara Bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Ege Bölgesi'nde Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın güneyi sağanak yağışlı. Akdeniz'de Mersin merkezi ve Hatay dışında sağanak bekleniyor. İç Anadolu'da Konya ve Ankara'nın kuzeyi öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı. Batı Karadeniz parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'de Ordu ve Doğu Karadeniz kıyıları bu akşam sağanak yağışlı. Doğu Anadolu'da güney ve doğu kesimler aralıklı sağanak yağışlı. Güneydoğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Sağanak ve Çığ Uyarısı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Meteoroloji'den Sağanak ve Çığ Uyarısı - Son Dakika
Advertisement
