Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca, Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiği de bildirildi.

27.07.2024 12:13
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(ANKARA)- Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış beklendiğinden, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, bugün Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, şiddetli yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmalarını istedi.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredecek.

MGM, Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/saat) beklendiğini de bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Doğu Anadolu\'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
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