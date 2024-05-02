Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden 3 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) bu gece saatlerinden itibaren 3 ilde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

MGM, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.