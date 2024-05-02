Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden 3 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

02.05.2024 17:29
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) bu gece saatlerinden itibaren 3 ilde yerel kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM verilerine göre, bu gece saatlerinden itibaren Adana'nın doğusu, Osmaniye ile Hatay'ın batı ilçelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

MGM, yağışlar nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 3 İlde Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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