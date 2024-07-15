Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleriyle Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Batı Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak, Kastamonu, Karabük ve Çankırı ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.