Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın öğle saatlerinden sonra bazı illerde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Antalya'nın iç kesimleri, Isparta, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar ve Konya'nın bazı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak beklenirken, Batı Karadeniz'de de Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Çorum'un batısında yerel olarak kuvvetli sağanak görülecek. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

15.07.2024 21:45
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminine göre, yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleriyle Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Batı Karadeniz'de ise gök gürültülü sağanak, Kastamonu, Karabük ve Çankırı ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli görülecek.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

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