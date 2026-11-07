Meteoroloji, Kars, Ağrı ve Iğdır için 7 Kasım'dan itibaren zirai don uyarısı yaptı - Son Dakika
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Meteoroloji, Kars, Ağrı ve Iğdır için 7 Kasım'dan itibaren zirai don uyarısı yaptı

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Meteoroloji, Kars, Ağrı ve Iğdır için 7 Kasım\'dan itibaren zirai don uyarısı yaptı
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Kars'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Kars, Ağrı ve Iğdır için 7 Kasım saat 22.00'den 10 Kasım saat 10.00'a kadar hafif ve yer yer orta şiddette zirai don uyarısı yaptı.

KARS'ta dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte güzel görüntüler ortaya çıkarken, meteoroloji, Kars, Ağrı ve Iğdır için zirai don uyarısında bulundu.

Kars'ta soğuk havanın ardından kar yağışı etkili oldu. Akşam saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Öte yandan Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Kars, Ağrı ve Iğdır için zirai don uyarısı yaptı. Yapılan açıklamada, bölgeyi etkisi altına alması beklenen soğuk havayla birlikte hafif ve yer yer orta şiddette zirai don beklendiği bildirildi. Zirai don tehlikesinin, 7 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'de başlayacak ve 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar devam edecek.

Bölgede buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çeken Meteoroloji yetkilileri, başta çiftçiler ve tarımsal üretimle uğraşan vatandaşlar olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: DHA
10 KasımGüncelIğdırYaşamAğrıKarsSon Dakika

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