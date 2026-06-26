Meteoroloji Uyardı: Fırtına ve Sağanak Geliyor! - Son Dakika
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Meteoroloji Uyardı: Fırtına ve Sağanak Geliyor!

26.06.2026 16:06
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İçişleri Bakanlığı, yarın kuzeydoğu illerinde kuvvetli sağanak, Marmara ve Ege'de fırtına bekliyor.

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre yarın Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgiler doğrultusunda, 27 Haziran Cumartesi günü beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya ilişkin vatandaşları uyardı.

Bakanlığın paylaşımında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illeri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA BEKLENİYOR

Açıklamada ayrıca, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Bakanlık, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Marmara, Fırtına, Fırtına, Güncel, Yaşam, Ege, Son Dakika

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