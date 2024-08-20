Meteoroloji Uyarıyor: Orman Yangını Riski Devam Ediyor - Son Dakika
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Meteoroloji Uyarıyor: Orman Yangını Riski Devam Ediyor

Meteoroloji Uyarıyor: Orman Yangını Riski Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların eylül ayının sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirterek, orman yangını konusunda risk taşıyan bölgelerde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

20.08.2024 16:39  Güncelleme: 16:40
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, ANKA Haber Ajansı'na 5 günlük hava durumu tahmini hakkında bilgi verdi. Çelik, sıcaklıkların eylül ayının sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirterek, orman yangını konusunda risk taşıyan bölgelerde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, orman yangınları açısından kuvvetli rüzgar beklentisinin olmadığını ancak sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte riskin devam ettiğini kaydetti. Bu nedenle yurttaşların, eylül ayının sonuna kadar dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini söyledi. Çelik, "Yerel belediyelerin, valiliklerin uyarılarını mutlaka dikkate almak ve tedbirli olmak gerekiyor. Yangın durumlarında ise mutlaka yetkililere durumun bildirilmesi gerekiyor" dedi.

Çelik şöyle konuştu:

"Mevsim normalleri üzerinde ilerleyen sıcaklıklarda önümüzdeki bir hafta boyunca da önemli bir değişiklik olmayacak. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek ancak hafta sonu birkaç derecelik bir sıcaklık düşüşü bekliyoruz. Çarşamba günü Marmara'nın batısı ve Batı Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağışlar göreceğiz. Perşembe yaklaşık gününden itibaren bir hafta boyunca ise yine Batı Karadeniz'de bölge genelinde, İç Ege ve Toroslar'ın iç kesimlerinde aralıklarla yağışlar devam edecek. Özellikle Marmara ve Kıyı Ege'de bu hafta başına kadar kuvvetli rüzgar vardı ancak bu rüzgar etkisini kaybetti. Önümüzdeki günlerde de kuvvetli rüzgar beklentimiz yok. Orman yangınları açısından baktığımızda sıcaklıklarla birlikte risk devam etmekte bu yüzden vatandaşlarımızın sıcaklıklar geçene kadar eylülün sonuna kadar en azından dikkatli ve tedbirli olması lazım.

Üç büyük ilde hava sıcaklığı nasıl olacak?

Ankara'da hava genellikle az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu olacak. Şu an için yağış görünmüyor ancak günlük tahminlerimizi takip etmekte fayda var çünkü Batı Karadeniz'de yağış beklentimiz mevcut. Dolayısıyla Ankara'nın kuzeyinde yağış ihtimali var. Sıcaklık Ankara'da çarşamba günü 37 dereceye kadar çıkacak, hafta sonuna doğru 33-34 derecelere kadar düşecek. Yine de mevsim normalleri üzerinde kalacak.

İstanbul'da bir yağış beklentisi yok. Az bulutlu, öğleden sonra biraz bulutlanma olabilir. Yağış beklentimiz yok. İstanbul'daki en yüksek sıcaklıklarda 32-33 dereceye civarında seyredecek.

İzmir'de yine yağış beklentimiz yok. Hava yine az bulutlu ve açık olacak. İzmir'deki en yüksek sıcaklıklarda 34-36 derece arası seyredecek.

"Yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olanlara dikkat"

Özellikle İç Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcaklıklar 35 derecenin üzerinde ve hatta Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar bekliyoruz. Özellikle öğle saatlerinde ve açık havada yaşlıların ve kronik rahatsızlığı olanların mümkünse dışarı çıkmamalarını veya şapka, şemsiye gibi koruyucu aksesuar kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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