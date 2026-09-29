Meteoroloji yarın Marmara'da fırtına uyarısında bulundu, rüzgar 40-70 km/saat esecek - Son Dakika
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Meteoroloji yarın Marmara'da fırtına uyarısında bulundu, rüzgar 40-70 km/saat esecek

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Meteoroloji yarın Marmara\'da fırtına uyarısında bulundu, rüzgar 40-70 km/saat esecek
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Meteoroloji, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı. Rüzgarın 40-70 kilometre/saat, yükseklerde yer yer 80 kilometre/saat esmesi beklenirken ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yarın Marmara Bölgesi için fırtına beklendiği belirtildi.

MGM İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 kilometre/saat, yükseklerde yer yer 80 kilometre/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direklerin devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Meteoroloji yarın Marmara'da fırtına uyarısında bulundu, rüzgar 40-70 km/saat esecek - Son Dakika
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