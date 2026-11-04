Meteoroloji Zonguldak'ı uyardı, sağanak kent merkezinde su birikintileri oluşturdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meteoroloji Zonguldak'ı uyardı, sağanak kent merkezinde su birikintileri oluşturdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Zonguldak\'ı uyardı, sağanak kent merkezinde su birikintileri oluşturdu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Zonguldak'ta öğle saatlerinde başlayan sağanak akşam şiddetlendi ve kent merkezindeki cadde ile yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte, yayalar yürürken zorlanırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü sel, su baskını ve ulaşımda aksamaya karşı uyardı.

ZONGULDAK'ta etkili olan sağanak yağış, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kent merkezinde cadde ve yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Zonguldak'ta sağanak, öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Hafif şekilde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle kent merkezindeki bazı cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, yayalar da yürümekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, işyerlerinin tenteleri altına sığınarak korunmaya çalıştı. Bazı vatandaşların ise şemsiyeleriyle yağmur altında yürüdüğü görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğüsu baskınıZonguldakGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi Türk halk müziğinin usta ismi Tuğrul Şan, 78 yaşında evlendi
Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı Meclis lokantasından paylaşılan adisyon tartışma yarattı
Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi Son savunması buz kestirdi Kocasını öldüren kadın hakkında karar verildi! Son savunması buz kestirdi
SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
İmzalar atılmak üzereydi Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı İmzalar atılmak üzereydi! Aziz Yıldırım o sözünü duyunca masadan kalktı
Arda Güler’den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj Arda Güler'den Emre Belözoğlu için binlerce beğeni alan mesaj
Neler oluyor Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha Neler oluyor? Ölüm haberinin üzerinden 24 saat geçmeden bir korkutan olay daha
Fenerbahçe’de Çağrı Balta’dan olay hareket Formasını çıkarıp gitti Fenerbahçe'de Çağrı Balta'dan olay hareket! Formasını çıkarıp gitti
Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti Düğününe 1 hafta kala kazada hayatını kaybetti
19:36
Rakip Liverpool Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Rakip Liverpool! Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
19:26
Şanlıurfa Haliliye’de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Şanlıurfa Haliliye'de annesi ve kız kardeşini tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
19:21
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
19:17
Kameralardan kaçamamıştı Lucas Torreira’dan ilginç Jakobs paylaşımı
Kameralardan kaçamamıştı! Lucas Torreira'dan ilginç Jakobs paylaşımı
19:03
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları
Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
18:41
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
Bir ağaç yaktılar, 50 ağaç dikecekler
18:40
Liverpoollu futbolcular İstanbul’da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
Liverpoollu futbolcular İstanbul'da gezintiye çıktı, görenler cep telefonlarına sarıldı
18:33
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
Seçimlerdeki hezimetten sonra Beyaz Saray: Trump hala sizin başkanınız
18:10
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı Trump’tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
Haberler.com Washington Temsilcisi canlı aktardı! Trump'tan sonra seçimin en büyük kaybedeni o oldu
18:03
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 19:59:36. #.0.2#
SON DAKİKA: Meteoroloji Zonguldak'ı uyardı, sağanak kent merkezinde su birikintileri oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android