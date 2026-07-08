Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Meteorolojiden Kuvvetli Yağış Uyarısı

08.07.2026 14:38
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Meteoroloji, 8-9 Temmuz 2026'da Kars, İstanbul ve çevresinde kuvvetli sağanak beklentisi var.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde Kars, Ardahan, Ağrı, Trakya, Çanakkale ve İstanbul genelinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini bildirerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risklere karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü Kars ve Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, 9 Temmuz 2026 Perşembe günü kuzeybatı kesimlerde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini bildirirken; yağışların, Trakya Kesimi (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ), Çanakkale'nin kuzeyi ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava hareketleri nedeniyle yaşanabilecek muhtemel risklere karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildiren Meteoroloji, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, 3. Sayfa, İstanbul, Güncel, Yaşam, Kars, Son Dakika

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