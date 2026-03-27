Meteorolojik Veriler Yapay Zeka ile Sayısallaşıyor

27.03.2026 18:00
Boğaziçi Üniversitesi'nde 115 yıllık meteorolojik kayıtlar yapay zeka destekli dijital ortama aktarılacak.

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Meteoroloji Laboratuvarı'nda 'Meteorolojik Bilimsel Mirasın Korunması: Meteorolojik Graf Kayıtlarının Yapay Zeka Destekli Olarak Sayısallaştırılması' konulu bir program düzenlendi. 1911 yılından bugüne kesintisiz tutulan meteorolojik gözlem kayıtlarının dijital ortama aktarılmasına değinilen ve Nisan 2025'te başlayan projenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Projeyle 115 yıllık veriler yapay zeka yöntemiyle yeniden analiz edilecek; kamu kurumları ve araştırmacılar için erişilebilir hale getirilecek.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda düzenlenen programa Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Şefi Ayfer Serap Söğüt, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü Atakan Çelebi, KRDAE Müdürü Prof. Dr. Özer Çinicioğlu, Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı. Enstitünün Üsküdar'daki yerleşkesinde düzenlenen programda, Nisan 2025'te başlatılan proje kapsamında sıcaklık, yağış, basınç, nem, rüzgar ve güneşlenme gibi meteorolojik parametreleri içeren analog graf kayıtları, yapay zeka ve veri bilimi yöntemleri kullanılarak sayısallaştırılıyor. Projenin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.

'115 YILLIK VERİ SETİ TÜRKİYE'NİN İKLİM HAFIZASI NİTELİĞİNDE'

Programda bir konuşma yapan KRDAE Meteoroloji Laboratuvarı Şefi Ayfer Serap Söğüt, meteorolojik verinin yalnızca hava durumunu açıklamakla sınırlı olmadığını vurguladı. Söğüt, büyük veri analiği ve yapay zeka uygulamalarıyla daha güvenilir iklim öngörüleri tespit etmeyi hedeflediklerini de belirtti. Programda konuşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü Atakan Çelebi ise 115 yıllık veri setinin Türkiye'nin iklim hafızası niteliğinde olduğunu vurgulayarak, uzun dönemli kayıtlar sayesinde iklim değişikliğinin somut şekilde izlenebildiğini belirtti. KRDAE Müdürü Prof. Dr. Özer Çinicioğlu ise, İstanbul'daki ölçümlerin zaman zaman kesintiye uğradığına dikkat çekerek, Kandilli'de tutulan uzun süreli kayıtların bu nedenle büyük önem taşıdığını belirtti. Çinicioğlu bu kayıtların yalnızca bir kurumun değil, toplumun ortak hafızası olduğuna da dikkat çekti.

YAPAY ZEKAYLA YENİDEN ANALİZ EDİLECEK

Programda yapılan sunumlarda, uzun dönemli ve saatlik homojen gözlem verilerinin iklim değişikliği çalışmalarındaki rolü vurgulandı. Uzmanlar, yüksek zaman çözünürlüklü verilerin ekstrem hava olaylarının analizinde ve afet risklerinin doğru değerlendirilmesinde temel veri kaynağı olduğunu belirtti. Yapay zeka ve veri bilimi yöntemleriyle yeniden analiz edilecek uzun dönemli veri setlerinin; iklim değişikliği, atmosfer dinamiği ve ekstrem hava olaylarına yönelik çalışmalara bilimsel altyapı sunması planlanıyor. Sayısallaştırılan verilerin araştırmacılar ve kamu kurumları için erişilebilir hale getirilmesiyle afet yönetimi, tarım, su yönetimi ve şehir planlaması gibi stratejik alanlarda karar süreçlerine katkı sağlanması da hedefleniyor.

1911 YILINDAN BU YANA TUTULUYOR

Kandilli Rasathanesi'nde 1911 yılından bu yana tutulan meteorolojik graf kayıtları, Türkiye'deki en uzun süreli gözlem serilerinden birini oluşturuyor. Bu verilerin sayısallaştırılması sayesinde Türkiye'de uzun dönemli iklim analizlerinin yapılması, ekstrem hava olaylarının tarihsel eğilimlerinin incelenmesi, atmosfer dinamiği araştırmalarında daha güçlü veri temelinin oluşması, afet risk değerlendirmelerinin yapılması, meteorolojik veri mirasının gelecek kuşaklara aktarılması daha da kolaylaşacak. Nisan 2025'te başlayan projenin yıl sonunda tamamlanması ve verilerin araştırmacılar ve kamu kurumları için erişilebilir hale getirilmesi, afet yönetimi ve şehir planlamasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: DHA

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
İşte Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi
Maça damga vuran kare Maça damga vuran kare
Ne yaptın sen Arda Bütün ülke onu konuşuyor Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
14:37
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar: Zirvede fark 2 puan oldu
12:43
AK Parti çalışmaları hızlandırdı Büyükşehirlerde köklü değişiklik
AK Parti çalışmaları hızlandırdı! Büyükşehirlerde köklü değişiklik
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
