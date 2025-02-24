Metin Gürak, ABD Komutanı Langley'i Kabul Etti

(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Michael E. Langley'i kabul etti.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK, ABD Afrika Komutanlığı Komutanı Orgeneral Michael E. Langley'i kabul etmiş, ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmiştir" ifadelerine yer verildi.
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