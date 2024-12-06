Metin Türker 27. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Metin Türker 27. Yılında Anıldı

Metin Türker 27. Yılında Anıldı

Metin Türker, anıt mezarında ailesi ve sevenleriyle anma töreniyle yad edildi.

06.12.2024 12:17
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Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve dua okunan törende, aile yakınlarını yanı sıra Vali Yardımcısı Erol Özkan, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, KARDEMİR işçileri ve sendika üyeleri Türker'in mezarına karanfil bıraktı.

Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz, yaptığı konuşmada, Metin Türker'in ömrünü işçi ve emekçiye adadığını söyledi.

Türker'in isminin Türkiye sendikal hareketine yazıldığını belirten Yılmaz, "İyi bir sendikacı ve işçi lideriydi. Aynı zamanda Metin Türker bacaların tütmesi uğruna verdiği mücadeleyle Karabük'te efsaneleşmiş, ismini unutulmazlar arasına yazdırmış büyük bir toplum lideriydi. Biz bugün o mücadelenin sayesinde ayakta kalan fabrikada çalışmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kardemir Karabükspor, Yerel Haberler, Politika, Sendika, Güncel, Spor, Son Dakika

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