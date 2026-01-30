Metro İstanbul 2025'te 950 Öğrenci ve Öğretmeni Raylı Sistemlerle Buluşturdu - Son Dakika
Metro İstanbul 2025'te 950 Öğrenci ve Öğretmeni Raylı Sistemlerle Buluşturdu

30.01.2026 18:29  Güncelleme: 00:23
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, 2025 yılı boyunca 877 öğrenci ve 73 eğitmeni raylı sistemlerle buluşturdu. Teknik gezilerle öğrencilere mesleki farkındalık kazandırılıyor.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Metro İstanbul, 2025 yılı boyunca toplam 877 öğrenci ve 73 eğitmeni raylı sistemlerin dünyasıyla buluşturarak gençlere hem ilham veren hem de mesleki farkındalık oluşturan teknik geziler gerçekleştirdi.

İBB iştiraki Metro İstanbul'un farklı yaş grupları için düzenlediği geziler, 2025 yılında yoğun ilgi gördü. Metro İstanbul 3 farklı yerleşkesinde; Ar-Ge Merkezi, atölyeler ve kumanda merkezlerine teknik geziler düzenledi. Öğrenciler, Esenler Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen çalışmaları inceleyerek geliştirilen teknolojiler hakkında bilgi aldı. Esenler'in yanı sıra Dudullu Behiç Erkin ve Alibeyköy Yerleşkeleri'nde gerçekleşen gezilerde ziyaretçiler; atölyelerde trenlerin bakım süreçlerini yerinde gözlemledi, kumanda merkezlerinde ise tren hareketlerinin ve sinyalizasyon sistemlerinin nasıl yönetildiğini uzmanlardan dinledi.

Metro İstanbul, teknik liselerde eğitim gören öğrencilere ulaşmak için İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile 2024 yılından bu yana iş birliği yürütüyor. Bu iş birliği kapsamında, 24 farklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden öğrenciler, raylı sistem teknolojilerini yakından tanıma imkanı buldu.

Yıl boyunca toplam 45 kurumdan katılımcı ağırlandı. Bu gezilerin yanı sıra, öğrenciler ve çocuklardan gelen bireysel talepler doğrultusunda 11 ek gezi programı da gerçekleştirildi.

"Sahayı gören gençlerin raylı sistemlere ilgisi artıyor"

Gezi programları hakkında değerlendirmede yapan Metro İstanbul Genel Müdürü Özhan Şenol, gençlerin sahaya gösterdiği ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi: "Raylı sistemler; mühendislik, teknoloji ve inovasyonun birlikte yürütüldüğü bir alan. Gençleri raylı sistemler dünyası ile buluşturmak, deneyimimizi paylaşmak ve onları geleceğe hazırlamak bizim için önemli. Yerleşkelerimizi ziyaret eden öğrencilerin merakı ve detaylara gösterdiği ilgi, bu programların ne kadar yerinde olduğunu açıkça gösteriyor."

Şenol, farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin gözlemlerinin kendileri için önemli bir geri bildirim olduğunu belirtti: "İlkokul çağındaki çocukların araçları ve yerleşkeleri gördüğündeki heyecanla, liseli ve üniversiteli öğrencilerin kumanda merkezinde tren işletiminin nasıl titizlikle yürütüldüğünü izlerken duyduğu merak çok kıymetli. Ar-Ge çalışmalarını dinlediklerinde yeni sorular soruyor, kendi projelerini anlatıyorlar. Ziyaretlerin sonunda 'burada çalışabilir miyiz?' sorusunu sıkça duymak, bizi çok memnun ediyor."

"Daha fazla okula ulaşmayı hedefliyoruz"

Yarıyıl tatilinin sona ermesiyle birlikte okul ziyaretlerinde de yeni döneme başladıklarını belirten Şenol, önümüzdeki süreçte daha fazla okula ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek şunları söyledi: "Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyor, yerleşkelerimizde yeniden buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Teknik gezilerle gençlere yalnızca raylı sistemleri tanıtmıyor; bu alandaki meslekleri ve kariyer imkanlarını da somut biçimde gösteriyoruz. Bugün sahada gördüklerini merak eden gençlerin, yarın bu sistemleri işleten kadrolarda yer almasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

