Metroda Siyah Çarşafla Dolaşan Adam Gözaltına Alındı

18.10.2025 20:49
Ankara'da metroda siyah çarşaf giyen bir erkek, akli dengesizlik nedeniyle gözaltına alındı.

Ankara'da siyah çarşaf giyerek metroda dolaşan bir erkek gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı açıklandı.

Ankara'da ilginç bir olay yaşandı. Olay dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, siyah çarşafla Sıhhiye-Çayyolu metrosunda dolaşan şahsın erkek olduğunu fark eden bir vatandaş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

SİYAH ÇARŞAF GİYEN ERKEK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Gözaltına alınan şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

