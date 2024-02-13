MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Ciddi Cezalar Verildi - Son Dakika
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MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Ciddi Cezalar Verildi

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında drift yapan sürücüye 33 bin 739 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu ve aracı trafikten menedildi.

13.02.2024 13:10  Güncelleme: 13:19
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MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nin otoparkında drift atan sürücüye 33 bin 739 TL ceza kesildi, ehliyetine 2 ay süreyle el koyuldu, aracı trafikten menedildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin karşısındaki açık otoparkta, 33 YC 833 plakalı otomobilin sürücüsünün, drift atarak çevreyi rahatsız ettiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerden yola çıkan Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü H.E.Ç.'yi yakaladı. Sürücüye 'drift atmak' ve 'sürücü belgelerini yanında bulundurmamak'tan 33 bin 739 TL ceza yazıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el koyulup, aracı da trafikten menedildi. (DHA)

MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Ciddi Cezalar Verildi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Ciddi Cezalar Verildi - Son Dakika
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