MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Otoparkında Drift Yapan Sürücüye Ciddi Cezalar Verildi

Faizsiz evlilik kredisinde yaş ve gelir şartı belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuruların 15 Şubat'ta başlayacağını hatırlatarak programdan yararlanacak olan yeni evleneceklerin yaş sınırını 18-29 olarak açıkladı. Çiftlerin toplam gelirlerinin 2 brüt asgari ücreti geçmemesi ve resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerekiyor.