Mevlana İdris Zengin 4. yılında anıldı - Son Dakika
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Mevlana İdris Zengin 4. yılında anıldı

Mevlana İdris Zengin 4. yılında anıldı
08.06.2026 15:13
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Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının 4. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Türk edebiyatına ve özellikle çocuk edebiyatına kazandırdığı eserlerle tanınan şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, vefatının 4. yılında Eyüpsultan'daki kabri başında dualarla yad edildi.

Kahramanmaraş'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu 7 Haziran 2022'de 56 yaşında hayatını kaybeden Zengin için Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ndeki kabri başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla başlayan programda konuşan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Mevlana İdris ile hukuk fakültesi yıllarında tanıştıklarını ve TBMM Başkanlığı döneminde mesai arkadaşı olduklarını anlattı.

Şentop, yazarın dostluğunu çok özlediklerini belirterek, "Mevlana İdris aramızdan ayrılmış olsa da kalemi sussa da yazdığı masallar susmadı. Ortaya koyduğu eserler çocukların hayallerini geliştirmeyi sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

"Çocuklar onun eserlerini okuyarak büyüyecek"

Mevlana İdris'in kardeşi, yazar ve şair H. Salih Zengin ise Mevlana İdris'in vefatının üzerinden geçen 4 yılda eksikliğini her geçen gün daha fazla hissettiklerini dile getirdi.

Sevenlerinin merhum yazarın eksikliğiyle ayakta kalmaya çalıştığını aktaran Zengin, "Büyük kayıpların ardından ayakta kalmanın acemiliğini yaşıyorum. Eminim ki sizler de onunla çay içmiş, denize bakmış, ortak bir susuşa şahit olmuş dostları da aynı acemiliği yaşıyordur. Mevlana İdris'in yazdığı eserleri okuyarak büyüyen çocuklar, dünya sofrasının ortasına güzel hayaller ve gerçekler bırakarak büyüyecek." diye konuştu.

Anma programları kapsamında, Fatih Belediyesi ile Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocukların Mevlana İdris'in masallarını resmettiği özel bir etkinlik de gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan çocuklara hitap eden Salih Zengin, "Geride bıraktığı edebiyat mirasını okudukça ileriye taşıyacak olan siz çocuklarsınız. Hayatınız bugün olduğu gibi gelecekte de masal gibi olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Zengin'in ailesinin yanı sıra İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, 26. ve 27. Dönem Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, Prof. Dr. Kemal Sayar, Prof. Dr. Aydın Gülan, Prof. Dr. Mustafa Özel ve Prof. Dr. İbrahim Kürtül de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mevlana İdris Zengin 4. yılında anıldı - Son Dakika

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