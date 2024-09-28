Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu - Son Dakika
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Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu

Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu

Konya'da karstik yapısı ve yaz mevsimine doğru pembe renge bürünmesi ile ünlenen Meyil Obruk Gölü, tamamen kurudu. Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Yaşar Eren, "1970 yılında 31 metre su derinliği ölçülmüş. 50 yıl sonra şu anda maalesef herhangi bir su gözlenmiyor, yok olmuş" dedi.

28.09.2024 12:52
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Konya'nın Karatay ilçesindeki Meyil Obruk Gölü'nde artan sıcaklık ve azalan su seviyesi nedeniyle 'dunaliella salina' mikroorganizmaları çoğalırken, göl de pembe rengine bürünüyor. Karstik yapısı ve yaz mevsimine doğru pembe rengini alan göl, aynı zamanda görsel şölen oluşturuyor. Bozkırın ortasında, 650 metre çapında, 75 metre derinliğinde ve 1970 yılı itibarıyla 31 metre su derinliği olan Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu.

Pembe rengi ile ünlenen Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu! Son hali içler acısı

"DOĞAL BİR ESER, BİR ANIT ÖZELLİĞİNDE"

31 metrelik su derinliğinin 50 yılda giderek bittiğini anlatan Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Eren, "Çok üzücü bir durum. Aynı zamanda bölgemizde, ilimizdeki durumu da yansıtan bir durumdayız. Meyil Obruk Gölü ki Türkiye'nin su barındıran en büyük gölüydü. Geçmiş yıllarda farklı renk tonlarıyla da gerçekten turizm açısından da doğal bir eser, bir anıt özelliğindeydi. 2020 yılındaki duruma göre, Meyil Gölü'nde tamamen kuruma görüyoruz. 1970 yılında 31 metre su derinliği ölçülmüş. Yaklaşık işte, 50 yıl sonra şu anda maalesef herhangi bir su gözlenmiyor. 31 metre derinliğindeki su yok olmuş" dedi.

Pembe rengi ile ünlenen Meyil Obruk Gölü tamamen kurudu! Son hali içler acısı
Gölün son hali

"GELECEĞE SADECE BİR ÇÖL BIRAKACAKMIŞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Prof. Dr. Yaşar Eren, "Orta ve Batı Anadolu'da havzalarda, ovalard2000'li yıllardan sonra özellikle aşırı tarımsal sulama, küresel ısınma ve bunun oluşturduğu değişik nedenlerden dolayı, Orta ve Batı Anadolu'da sulak alanlarımızın büyük bir çoğunluğu maalesef gözlerimizin önünde yok oldu. Geçmiş yıllarda Meke Gölü vardı, Çıralı Obruğu vardı, Meyil Obruğu vardı. Şu anda bölgede sadece Kızören Obruğu'nda su bulunuyor. Son 20-30 yılda bahsettiğim nedenlerden dolayı sulak alanlarımızın büyük bir çoğunluğu maalesef kurudu. Şu anda geleceğe sadece bir çöl bırakacakmışız gibi görünüyor. Şimdi tabii bunlar yerin içerisine doğru açılan pencereler, yer altı suyu seviyesini gösteren farklı kesimlerdeki göstergeler. Sonuçta birkaç tane kaldı. Onlar da kurulduktan sonra herhalde Orta ve Batı Anadolu'da sulak alan kalmayacak gibi görünüyor diye konuştu.

Kaynak: DHA

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