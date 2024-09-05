Mezitli Belediye Başkanı Zabıta Haftası\'nı kutladı

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(MERSİN)- Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Zabıta Haftası ve Zabıta Teşkilatı'nın 198'nci Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ile Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası kapsamında, Mezitli Belediyesi Down Cafe'de zabıta personeliyle bir araya gelerek Zabıta Haftası'nı kutladı.

Zabıtaların, halkın her kesimine hitap eden önemli bir birim olduğunu vurgulayan Başkan Tuncer, şöyle konuştu:

"Değerli zabıta memurlarımız, Zabıta Haftası'nı kutlamanın gururunu yaşıyoruz.Zabıta ekiplerimiz Mezitlimizin huzurunu, düzenini ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakarca çalışmakta ve vatandaşlarımızın refahı için büyük bir sorumluluk üstlenmektedir.Şehrimizin tertipli, düzenli ve yaşanabilir olmasında en büyük paylardan biri de zabıtalarımıza aittir. Mezitli'nin dört bir yanında, her gün karşılaştıkları zorlukları azimle aşmakta ve halkımızın huzuru için özverili bir şekilde görevini yürütmektedir.Zabıta Teşkilatının kuruşunun 198'nci yılı ve Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinizde kazasız, belasız, sağlıkla ve huzurla geçecek bir yıl diliyorum. Şehrimizin ve halkımızın güvenliği için yaptığınız tüm çalışmalar için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından, Başkan Tuncer, zabıta ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.