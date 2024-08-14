Mezitli Belediyesi Yol Bakım Çalışmalarına Devam Ediyor

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(MERSİN)- Mezitli Belediyesi, kente yeni bir görünüm kazandırmak için yol bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırsal mahallelerin yanı sıra merkez mahallelerde de sıcak ve sathi asfalt yol, bakım, onarım işlemleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Mezitli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü faaliyetlerle yolların daha rahat ve konforlu hale getirilmesini hedefleniyor. Aynı zamanda şehrin farklı bölgelerinde asfalt çalışmalarına da devam edilerek, vatandaşların taleplerine hızlı bir şekilde cevap veriliyor.

"Asfalt çalışmaları ile vatandaşlarımızı rahatlatıyoruz"

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak kentimizi konforlu yollara kavuşturmak için çabalarımızı sürdürüyoruz. Mezitli'nin görünümünü yenileyerek yeni yollar açıyoruz, hasarlı yollarımızda çalışmalar gerçekleştiriyoruz, asfalt çalışmaları ile vatandaşlarımızı rahatlatıyoruz" dedi.