Mezitli'de Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika
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Mezitli'de Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Mezitli\'de Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

20.05.2024 12:59  Güncelleme: 14:02
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(MERSİN) - Mezitli Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, Mersin Milletvekili Talat Dinçer, CHP Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz ve yoğun bir kalabalığın katılımıyla düzenlenen 19 Mayıs kortej yürüyüşü, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunması ile başladı.

Yürüyüşe katılan kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile Mezitli'de coşkulu bir atmosfer yarattı. Yürüyüşün ardından etkinlikler yürüyüşün bitiş noktası olan Mezitli Belediyesi Amfi Tiyatro'da devam etti. Burada ilk olarak Başkan Tuncer, Mersin Milletvekili Talat Dinçer ve Mezitli İlçe Başkanı Ulaş Yılmaz tarafından "gençlik ateşi" yakıldı.

Başkan Tuncer, şunları kaydetti:

"Bugün, burada toplanarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı Kurtuluş Mücadelesi'nin 105. yılını kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Atatürk, gençlerimize olan inancını şu sözlerle ifade etmiştir: 'Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.' İşte bu sözler, bizlere gençliğin önemini ve Cumhuriyetimizin emanet edildiği genç nesillerin taşıdığı sorumluluğu açıkça göstermektedir. Atatürk'ün çizdiği yolda, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak, laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamlı günde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum.19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Günün sonunda ise Çağdaş Anadolu'nun sahne aldığı konser ile kutlamalar son buldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli'de Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması - Son Dakika

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