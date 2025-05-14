Mezitli'de Yaz Hazırlıkları Sürüyor

(MERSİN) - Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, yaz sezonuna hazırlık çalışmaları kapsamında ilçede devam eden projeleri yerinde inceledi. Tuncer, "Bu yaz, Mezitli'de hem doğayla iç içe hem de kaliteli vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Yaz aylarının yaklaşmasıyla Mezitli Belediyesi ekiplerinin sahil temizliği, çevre düzenlemesi ve kent estetiği çalışmaları da hız kazandı.

İlçede devam eden faaliyetleri yerinde inceleyen Tuncer, "Mezitli, Mersin'in yükselen değeri. Sahil şeridimiz başta olmak üzere kent genelinde yürüttüğümüz çalışmalarla Mezitli'yi daha yaşanabilir, daha modern ve daha çekici bir kent haline getirmeyi amaçlıyoruz. Ekiplerimizle birlikte turizmde özellikle sahil bölgemizde önemli adımlar atıyoruz. Soli Pompei Beach Parkı'nda çalışmalarımızda sona gelindi, bu alanda resmen bir dönüşüm gerçekleştirdik. Vatandaşlarımız sosyal donatılarla birlikte daha iyi bir Mezitli'de yaşayacak. Bunun yanı sıra Soli Kent Yürüyüş Yolu projemizin de çalışmaları sürüyor, sahil bölgemizin neredeyse tamamında düzenlemeler gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

Sahil şeridi boyunca planlanan yeni sosyal donatılar, dinlenme alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık hava spor alanları ve çocuk oyun grupları ile ilçenin yaşam alanları da çeşitleniyor. Başkan Tuncer, bu projelerle hem vatandaşların hem de turistlerin sahillerden en verimli şekilde faydalanmasını amaçladıklarını belirtti. Tuncer, "Vatandaşlarımız artık sadece denize girmek için değil, spor yapmak, vakit geçirmek ve sosyalleşmek için de sahillere gelecek. Mezitli'nin sahilleri herkesin rahatça ulaşabileceği, güvenli, temiz ve sosyal açıdan zengin alanlar olacak" diye konuştu.

Park-bahçelerden yol bakımına, çevre düzenlemelerinden kültürel etkinlik planlamalarına kadar çok yönlü hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Tuncer, "Vatandaşlarımızın beklentilerini biliyoruz. Bu yaz, Mezitli'de hem doğayla iç içe hem de kaliteli vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak için tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.

Tuncer, ilçenin sadece Mersin halkı için değil, çevre illerden ve hatta yurt dışından gelecek turistler için de bir çekim merkezi haline geleceğini vurgulayarak, "Bu kenti hep birlikte büyütüyoruz. Güzelliklerini koruyarak, yeni değerler katarak Mezitli'yi örnek bir kent haline getirmeye kararlıyız. Gerek sosyal yaşamda gerek ekonomik kalkınmada Mezitli adını daha sık duyacağımız bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.