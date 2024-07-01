Mezitli Deniz Güneş Festivali'nde Norm Ender ve Simge Sahne Aldı - Son Dakika
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Mezitli Deniz Güneş Festivali'nde Norm Ender ve Simge Sahne Aldı

Mezitli Deniz Güneş Festivali\'nde Norm Ender ve Simge Sahne Aldı

Mezitli Deniz Güneş Festivali'nde Norm Ender ve Simge'nin sahne aldığı konserler ile vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, 'Mezitli Belediyesi olarak kentimizi tüm dünyaya tanıtacak etkinliklerin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, sözümüzü tutuyoruz. Mezitli'de sanata, spora, festivallere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz' dedi.

01.07.2024 14:46  Güncelleme: 16:23
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(MERSİN)- Mezitli Deniz Güneş Festivali'nde Norm Ender ve Simge'nin sahne aldığı konserler ile vatandaşlar, doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, "Mezitli Belediyesi olarak kentimizi tüm dünyaya tanıtacak etkinliklerin içinde her zaman olacağımızı söylemiştik, sözümüzü tutuyoruz. Mezitli'de sanata, spora, festivallere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Mezitli Belediyesi ve Mersin Valiliği iş birliği ile Soli Pompeipolis Antik Kenti Sahili'nde düzenlenen Mezitli Deniz Güneş Festivali tamamlandı. Festivalin ilk gününde yüzme, yelken yarışları, plaj voleybolu ve hentbol etkinlikleriyle başlayan festival coşkusu, flyboard, deniz paraşütü ve jet ski gösterileri ile zirveye çıktı.

Festivalde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı için 1 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı, Norm Ender'in "Parla" şarkısı eşliğinde denizin üstünde serildi. Gece sonunda rap müzik sanatçısı Norm Ender, festivalde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Festivalin ikinci gününde ise deniz etkinlikleri devam etti. Ardından pop müzik sanatçısı Simge, sahne aldı. Simge, "İlerleyen günlerde de hep Mezitli'ye gelmek isterim, burayı çok seviyorum" dedi.

"Mersin'imizin yıldızı parlayacak"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, festivalle ilgili yaptığı açıklamada, "Festivalimizi hem Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleriyle birleştirmiş olduk hem de Soli Pompeipolis antik kentimize dikkati çekmiş olduk. Gün içinde gerçekleştirilen etkinliklerin bir boyutu da spor. Deniz üzerinde 1 kilometre uzunluğunda bayrağımızı dalgalandırdık. Mavi vatanımızda, şanlı bayrağımızın gölgesinde bu etkinliği yapmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Mersin'imizin yıldızı parlayacak" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ise, "Her zaman Mezitli Belediyesi olarak kentimizi tüm dünyaya tanıtacak etkinliklerin içinde olacağımızı söylemiştik. Valilik ve birçok kurumumuzun iş birliği ile çok güzel bir festival oldu. Birbirinden güzel spor faaliyetlerine ev sahipliği yaptık, uyum içinde huzur içinde muhteşem konserleri halkımızla buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mezitli'de birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mezitli Deniz Güneş Festivali'nde Norm Ender ve Simge Sahne Aldı - Son Dakika

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