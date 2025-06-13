Mezuniyet Töreninde Eğitime Destek

Lalapaşa Belediye Başkanı Zafer Sezgin Geldi, mezuniyet sevinci yaşayan öğrencileri tebrik etti.

Lalapaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet İlköğretim Okulu 8. sınıf ve Lalapaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencilerinin mezuniyet töreni düzenlendi.

Okul birincilerine tablet hediye eden Geldi, eğitime destek vermeye devam edeceklerini belirterek, mezun öğrencileri tebrik etti.

Edirne Belediyesinde görev değişikliği

Edirne Belediye Başkan Yardımcılığı görevine Savaş Çerkez atandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, emekli olan belediye başkan yardımcısı Tuncer Şeren'in görevine İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü görevlerini yürüten Savaş Çerkez getirildi.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Şeren'e hizmetinden dolayı teşekkür ederek, plaket verdi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü görevine Didem Oğuz, Zabıta Müdürlüğü görevine ise Önder Örnek atandı.

Edirne'de zincir marketler denetlendi

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentteki zincir marketlerde hijyen ve fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yapılan kontrollerde, halk sağlığının korunması amacıyla hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını incelendi.

Zabıta ekipleri, belirlenen eksiklikler ve ihlaller hakkında market yetkililerini bilgilendirerek gerekli uyarılarda bulundu.

Denetimlerin süreceği belirtildi.