MGM 11 il için sarı kodlu uyarı verdi, Kıyı Ege ve Antalya\'da sağanak bekleniyor

(ANKARA) - MGM; Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini bildirdi. Hava sıcaklığının da iç ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, doğu kesimlerinde ise mevsim normalleri dışında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı Ege ile Antalya, Bartın, Sinop ve Samsun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Balıkesir, Bursa, Kırklareli, Edirne, Sakarya, Yalova, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ için de sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacağı, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Ege'de ise saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.