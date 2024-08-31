MGM'den yağış uyarısı: Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yağış beklendiğini açıkladı.

MGM verilerine göre yağışların Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde ise yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. MGM, hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı.