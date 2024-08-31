MGM'den yağış uyarısı: Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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MGM'den yağış uyarısı: Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yağış beklendiğini açıkladı. Yağışların kuvvetli olması beklenirken, halk ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıldı. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredeceği belirtildi.

31.08.2024 11:47
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(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yağış beklendiğini açıkladı.

MGM verilerine göre yağışların Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde ise yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı uyardı. MGM, hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinde seyredeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MGM'den yağış uyarısı: Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: MGM'den yağış uyarısı: Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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