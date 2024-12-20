MH370 Uçağı İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlıyor - Son Dakika
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MH370 Uçağı İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlıyor

Malezya, kaybolan MH370 uçağı için arama faaliyetlerini yeniden başlatma kararı aldı.

20.12.2024 18:46
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Malezya'nın, 10 yıl önce kaybolan "MH370" sefer sayılı uçak için arama çalışmalarını yeniden başlatması bekleniyor.

MalayMail'in haberine göre, Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, kabine toplantısının ardından, 8 Mart 2014'te Malezya'dan kalkan ve iletişimi kopan uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Loke, "Ocean Infinity'nin kayıp uçağın arama çalışmalarının yeniden başlatılması konusunda sunduğu teklifin" kabul edilmesi konusunda hükümetin "prensipte mutabık kaldığını" ifade etti.

Söz konusu anlaşmanın "yalnızca uçağın bulunması halinde ödeme olacağı" düsturuyla yapıldığının altını çizen Loke, "Bu, enkaz bulunmadığı sürece hükümetin ödeme yapmak zorunda kalmayacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Loke ayrıca, arama çalışmalarının uzmanlar tarafından on yıl boyunca yapılan analizler sonucunda elde edilen en son verilere dayanacağını söyledi.

Anlaşmanın detaylarının görüşüldüğünü dile getiren Loke, anlaşmanın yeni yılın başında hazır olmasının beklendiğini belirtti.

Enkazın bulunması halinde Endonezya hükümetinin yaklaşık 70 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor.

Kayıp "MH370"

MH370 sefer sayılı Malezya Havayolları uçağı, 8 Mart 2014'te Malezya'nın Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'ndan Çin'in başkenti Pekin'e gitmek için havalanmış, uçakla en son kalkıştan 38 dakika sonra iletişim kurulmuştu.

Planlanan rotadan batıya saparak rotasından çıktığı ordu radarlarına takılan uçağın Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu bazı radar kayıtlarına yansımıştı.

Uçağın 227 yolcu ve 12 mürettebatla Güney Hint Okyanusu'nda düştüğü tahmin edilen noktalarda yapılan arama çalışması havacılık tarihinin en pahalı arama kurtarma faaliyeti olmuştu. Ancak bir kısmı MH370'e ait olduğu kesinleşen uçak parçaları dışında uçağa ait hiçbir iz bulunamamıştı.

Kaybolan uçağa ilişkin arama çalışmaları, Malezya hükümetinin "Ocean Infinity" adlı deniz tabanı keşif şirketi ile anlaşmasının ardından Ocak 2018'de yeniden başlamıştı.

Ancak Ocean Infinity'nin de uçağın enkazını bulamamasının ardından Malezya, çalışmaların Haziran 2018'in ortasında sonlandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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