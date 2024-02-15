MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, partisinin yeni atanan ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek başarı diledi. Kanlı, Karaisalı'da Cumhur İttifakı'nın bayrağını en yükseklerde dalgalandırmalarını istedi. Ayrıca Kanlı, Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Kurdak'ı da ziyaret etti.

15.02.2024 16:27  Güncelleme: 16:31
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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi.

Kanlı, partisinin yeni atanan ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Şekerci ve yönetimine başarı dileyen Kanlı, "Sizlerden gece gündüz demeden çok çalışmanızı, Karaisalı'da Cumhur İttifakı'nın bayrağını en yükseklerde dalgalandırmanızı istiyorum." dedi.

Kanlı, programı kapsamında Karaisalı Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve AK Parti İlçe Başkanı Osman Kurdak'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Karaisalı ilçesinde ziyaretler gerçekleştirdi - Son Dakika
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