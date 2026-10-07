MHP Amasya İl Başkanı Sakızcı, 18 liralık ekmeğe halk ekmek kurulmasını istedi - Son Dakika
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MHP Amasya İl Başkanı Sakızcı, 18 liralık ekmeğe halk ekmek kurulmasını istedi

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MHP Amasya İl Başkanı Sakızcı, 18 liralık ekmeğe halk ekmek kurulmasını istedi
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MHP Amasya İl Başkanı Oğuzhan Sakızcı, kentte ekmek fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek halk ekmek uygulaması kurulması çağrısında bulundu. Sakızcı, 2023'te en ucuz ekmeğin Amasya'da yenildiğini, 2026 itibarıyla 18 liraya çıkan fiyatın bölgede en yüksek olduğunu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Amasya İl Başkanı Oğuzhan Sakızcı, kentteki ekmek fiyatlarının yüksekliğine dikkati çekerek, vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşabilmesi için şehirde "Halk ekmek" uygulamasının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda gündeme dair açıklamalarda bulunan Sakızcı, göreve geldikleri günden bu yana vatandaşlardan en çok halk ekmek kurulması yönünde talep aldıklarını, Amasya'daki ekmek fiyatlarının çevre illere oranla oldukça yüksek seyrettiğini ifade etti.

Amasya ve komşu illerdeki ekmek fiyatlarına dair il teşkilatı olarak yaptıkları saha çalışmasının sonuçlarını paylaşan Sakızcı, 2023 yılında çevre iller arasında en ucuz ekmeğin Amasya'da yenildiğini, ancak 2026 yılı itibarıyla kentteki ekmek fiyatının 18 liraya yükselerek bölgedeki en yüksek rakama ulaştığını vurguladı.

Halk Ekmek uygulamasının belediyeler için yüksek maliyetli bir yatırım olmadığını dile getiren Sakızcı:

"Tokat Belediyesi kendi üretimiyle ekmeği 7 buçuk liradan, Çorum 10 liradan, Samsun İlkadım Belediyesi'nin ise yap-işlet-devret modeliyle 13 liradan vatandaşa sunuyor. Amasya'nın Suluova ilçesinde dahi ekmek 13 liradan satılıyor. Yani belediye bunu yapabilecek güçte Amasya Belediyemiz. Tabii 'daha önce niye yapmadı' diyebilirler. 2023 yılında çevre illere göre en ucuz ekmek bizdeydi. Ama şu an itibarıyla en yüksek fiyattan bizim vatandaşımız alıyor. Yap işlet devret şeklinde de olabilir. Yani biz burada eleştirmiyoruz, elimizden gelen, bize düşen ne varsa da yapmaya da hazırız zaten bu konuyla alakalı.

Kaynak: AA
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