MHP Babaeski İlçe Başkanı AK Parti adayını destekleyeceğini açıkladı

MHP Babaeski İlçe Başkanı Sait Güroğlu, yerel seçimlerde AK Parti'nin adayı Fırat Yayla'yı destekleme kararı aldıklarını bildirdi.
Güroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve Babaeski'nin geleceği için ittifak adayını destekleyeceklerini belirtti.
Partisinin belediye başkan adayı Hakan Arıcı'nın desteği ile böyle bir karar alındığını dile getiren Güroğlu, "Bu karar ilçemizin daha iyi yönetilmesi, hizmetlerin en üst seviyede sunulması, kalkınması adına alınmıştır. Ayrıca, adayımız Hakan Arıcı'nın özverisi ve Cumhur İttifakı'na olan sadakati bu kararın alınmasında büyük rol oynamıştır. Babaeski'nin menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket ederek Fırat Yayla'nın liderliğinde ilçeyi daha aydınlık yarınlara taşıyacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.
Gençlik Buluşması Programı
AK Parti Kırklareli İl Başkanlığınca "Gençlik Buluşması" düzenlendi.
AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Kavaklı beldesinde düzenlenen programda, parti olarak gençlerin görüş ve beklentilerini önemsediklerini söyledi.
Gençlerin ve kadınların siyasette daha etkin rol almaları gerektiğini ifade eden Sarıçam, bunun için gayret gösterdiklerini anlattı.
Konuşmaların ardından Sarıçam gençlerin isteklerini dinledi.
Köylerde kanser taraması
Kırklareli Sağlık Müdürlüğünce köylerde kanser taraması yapılıyor.
İl Sağlık Müdürlüğünce yürütülen "Kanser Taraması Yapılmayan Köy Kalmasın" projesi kapsamında ekipler Koyunbaba, Dolhan, Arizbaba ile Paşayeri köylerini ziyaret etti.
Sağlık çalışanları vatandaşları bilgilendirip kanser taraması yaptı.
Tırına "çakar lamba" taktıran sürücüye 6 bin 439 lira ceza uygulandı
Kırklareli'nde çakar lamba kullanan tır sürücüsüne 6 bin 439 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavaklı beldesi yakınlarında uygulama yapan ekipler çakar lamba kullandığını belirlediği bir tırı durdurdu.
Denetimde sürücüye 6 bin 439 lira trafik cezası uygulandı.
Ardından araçtaki çakar lamba sistemi söktürüldü.
Son Dakika › Güncel › MHP Babaeski İlçe Başkanı AK Parti adayını destekleyeceğini açıkladı - Son Dakika
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