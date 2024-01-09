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MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve Yönetimi Gazetecileri Ziyaret Etti - Son Dakika
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MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve Yönetimi Gazetecileri Ziyaret Etti

MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ziyaret etti. Yıkılmaz, basın mensuplarının önemini vurgulayarak, gazetecilerin doğru bilgiyi tarafsız bir şekilde vatandaşlara ulaştırmakla sorumlu olduğunu belirtti. Ayrıca, gazetecilerin sosyal ve ekonomik zorluklara rağmen ilkeli ve ülke sevdasıyla çalıştığını ve her türlü desteği hak ettiklerini ifade etti.

MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve Yönetimi Gazetecileri Ziyaret Etti
09.01.2024 - 19:16,
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MHP Bulanık İlçe Başkanı Zafer Yıkılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecileri ziyaret etti.

Yıkılmaz ve beraberindekiler, ilçedeki yerel ve ulusal basın temsilcilerini ziyaret eden Yıkılmaz, basın mensuplarının her zaman ilçenin güzelliklerini gündeme getirdiğini söyledi.

Basın mensuplarının büyük zorluklarla görev yaptığını belirten Yıkılmaz, "Medya, demokrasinin ana halkalarından biridir. Gazeteciler ise doğru bilgiyi tarafsız yorumla vatandaşlarımıza direkt ulaştırmakla sorumlu meslek mensuplarıdır. Sosyal ve ekonomik zorluklara direnerek ilkeli ve ülke sevdasıyla çalışan gazeteciler her desteği hak etmektedir. Mesleğini icra ederken hiç kimseye minnet etmeyen, kaleminin ve fikriyatının onuruyla çalışan gazetecilerimizin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, en iyi dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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