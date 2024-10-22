MHP'den 22 Ekim Vurgusu

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler '22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra' diye yapılacaktır." ifadesini kullandı.

Yıldız, sosyal medya hesabından, gündeme ilişkin paylaşım yaptı.

Türk siyasetinde 22 Ekim'in bir milat olduğunu belirten Yıldız, "Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler '22 Ekim'den önce, 22 Ekim'den sonra' diye yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

MHP'li Yıldız, diğer paylaşımında ise modern ceza hukukuna zaman içerisinde yeni kavramların girdiğini kaydetti.

Bu kavramlardan birinin de "Umut Hakkı" ya da "hükümlünün salıverilmeyi umut etme hakkı" olduğunu dile getiren Yıldız, "Bu kavram, müebbet ağır hapis cezasına mahkum edilmiş hükümlünün bir gün salıverilmeyi beklemek hakkını ifade etmek için kullanılmaktadır." bilgisini paylaştı.