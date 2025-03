MHP'den "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" etkinliği

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, "Türk kadını yeri geldiğinde devlet yönetmiştir, yeri geldiğinde cephede mücadele etmiştir, yeri geldiğinde ailesi için yuva kurmuştur, yeri geldiğinde elini attığı her işte başarıya ulaşmıştır. Bugün de Türk kadınları her konuda söz sahibi olmaktadır." dedi.

MHP, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde, ATO Congresium'da "8 Mart, 8 Güçlü Kadın, Her Hikaye Bir Zafer" etkinliği düzenledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yurdakul, Türkiye'nin 81 ilinden MHP Kadın, Aile, Çocuk ve Engellilerden Sorumlu (KAÇEP) il ve ilçe başkanları ile KAÇEP mensuplarının katıldığı programda konuştu.

Programa gelmeden önce Genel Başkan Bahçeli ile görüştüğünü, katılımcılara onun selamını getirdiğini belirten Yurdakul, "Bu anlamlı gün münasebetiyle öncelikle ülkemiz, milletimiz, bayrağımız ve bağımsızlığımız için canlarını ortaya koyan, ülkemizin tüm yiğit kadınları başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 81 il ve 922 ilçesinde anne, eş, kardeş ve evlat olarak hayata anlam katan tüm kadınlara şükranlarını ileten Yurdakul, "8 Mart vesilesiyle vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı evlatlar yetiştiren elleri öpülesi annelerimizin önünde saygıyla eğiliyor, sevgilerimi sunuyorum. Kendi merhum anneciğim başta olmak üzere, vefat eden annelerin hepsine Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." diye konuştu.

Parti olarak kadının, milletlerin kültürel ve tarihsel mirasını, aidiyetlerini, değerlerini ve kimliklerini yeni nesillere aktaran ve kuşaklar arası bağları koruyan çok önemli bir rol üstlendiğine inandıklarını söyleyen Yurdakul, şöyle devam etti:

"Yeryüzünde çok az kadının, Türk kadınlarının verdiği mücadeleyi verdiğini söyleyebiliriz. Millet olarak tarihimiz, kadınların başarıları ve fedakarlıklarıyla örülmüştür. Nene Hatun'dan Nezahet Onbaşı'ya, Şerife Bacı'dan Kara Fatma'ya kadar nice kadın kahramanlarımızın mücadelesini biz nasıl unutabiliriz? PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Aybüke Yalçın öğretmen ve daha nice kahramanlarımızın fedakarlıklarını nereye sığdırabiliriz? 15 Temmuz gecesi liderimiz ve Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla ellerinde bayraklarla, tanklara ve darbeci hainlere meydan okuyan kadınların cesaretlerini biz nasıl görmezden geliriz?"

"Gövdesini taşın altına koyan Türk kadınları, insanlık tarihine geçmişlerdir"

Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamaya en çok hakkı olan kadınların, Türk kadınları olduğunu belirten Yurdakul, "Kadınların ülkemize, milletimize ve insanlığa yaptığı katkılar yılda sadece bir güne, 8 Mart'a indirgenemeyecek kadar kıymetlidir. Bizim nazarımızda 8 Mart'ı diğer günlerden ayıran tek husus, hayatı paylaştığımız kadınlara olan minnettarlığımızı, şu an olduğu gibi çeşitli programlarla ifade etmemize vesile olmasıdır." dedi.

Kadınların geleceğin en değerli hazinesi ve en güçlü garantörü olduğunu vurgulayan Yurdakul, şunları kaydetti:

"Türk kadınlarına sonsuz bir hürmet ve şükranla bakan liderimiz ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; 'Kadını tanımak; bir yönüyle hürriyeti tanımak, bağımsız bir vicdana sahip olmak demektir. Türk kadınları tarihin her döneminde üstlendikleri sorumlulukları feragat simgesi bir anlayışla yerine getirmişlerdir.' diyerek Türk kadınlarının hürriyetine ve adaletle dolu vicdanına atıfta bulunmaktadır. Tarihin en zorlu dönemeçlerinde ve özellikle milli mücadelede, gövdesini taşın altına koyan Türk kadınları, bize göre insanlık tarihine geçmişlerdir. Türk kadınları, hak ettiği şekilde; gerek ekonomik hayatta olsun gerek sosyal hayatta olsun, her şart ve koşulda eşit bir paydaş olarak var olmuştur.

Bundan sonra da var olacaktır. Bu çerçevede tarih, Türk milletine ve Türk kadınlarına bazı sorumluluklar yüklemektedir. Bir kere Türk kadını, tarihin her döneminde sözü geçen, sözü dinlenen bir konumda olmuştur. Türk kadını yeri geldiğinde devlet yönetmiştir, yeri geldiğinde cephede mücadele etmiştir, yeri geldiğinde ailesi için yuva kurmuştur, yeri geldiğinde elini attığı her işte başarıya ulaşmıştır. Bugün de Türk kadınları her konuda söz sahibi olmaktadır. Ailelerin huzur ve esenliğinde, bilimde, akademide, sanatta kısacası her alanda Türk kadınları, Türk milletinin yüzünün akı olmuş, milletimizi defalarca gururlandırmıştır. Doğrusu Türk milleti, binlerce yıllık yolculuğundan, sayısız düşmanın arasından sağ çıkabildiyse bunu Türk kadınına borçludur."

"Güçlü ailenin en önemli şartı, güçlü kadınlardır"

Güçlü ailenin, sadece millet ve devlet olarak bekanın değil, aynı zamanda geleceğin de garantisi olduğunu vurgulayan Yurdakul, "Güçlü ailenin ilk ve en önemli şartı hiç şüphesiz, güçlü kadınlardır. Türk kadını, tarih boyunca zor zamanların kurtarıcısı olarak bilinmiştir. Bugün sevgi, şefkat ve cesareti için Türk kadınlarına müteşekkiriz ve yollarına engel çıkarılmadığında neleri başarabildiklerine şahidiz. Türk kadınlarının önünde şükranla eğiliyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin liderliğinde küresel mücadele sahalarında yeniden büyüyüp dirildiklerini söyleyen Yurdakul, "Hiç şüphe yok ki liderimizin ortaya koyduğu Cumhur İttifakı sayesinde huzur ve esenlik fırsatları, coğrafyamızı ve içinde bulunduğumuz 21'inci yüzyılı şekillendiriyor. Buna sizler de şahit oluyorsunuz." dedi.

Tarih kitaplarına altın harflerle yazılacak gelişmeler ışığında MHP'nin azimli, vefakar ve özverili kadınlarından kurulu KAÇEP'in il ve ilçe başkanlarının da parti Genel Merkezinde, Bahçeli'yi işaret ederek şunları kaydetti:

"Türk ve Türkiye Yüzyılında, Türk kadınları liderinin yanında." mesajını paylaştıklarını söyleyen Yurdakul, "Kadın, Aile, Çocuk ve Engelli Politikalarından sorumlu il ve ilçe başkanlarımızın adına ifade etmek isterim ki; Sayın Genel Başkanımıza söz veriyoruz, evlatlarınız olarak talimatlarınızı ve işaretinizi bekliyoruz. Her şart ve koşulda sizi takip ediyoruz ve sonuna kadar sizin emrinizdeyiz."

Yurdakul'un konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve iftar yapıldı. İftarın ardından İstanbul Küçükçekmece KAÇEP Başkanlığı Cumhuriyet Korosu konser verdi.

"8 Mart, 8 Güçlü Kadın Her Hikaye Bir Zafer" ödülleri veri sahiplerini buldu

Programda "8 Mart, 8 Güçlü Kadın Her Hikaye Bir Zafer" ödülleri de sahiplerine verildi. MHP Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp, emekli maden çalışanı Yelda Temizci, milli sporcu Simge Ünsay, oto lastik ustası Gülseren Aydın, Erzurum İspir Kadın Kooperatifi Kurucusu İpek Merve Coşkun, Gaziantep'te 6 Şubat depremi esnasında yenidoğan ünitesindeki bebek kuvözlerini tutan hemşire Devlet Nizam, MHP Trabzon İl Teşkilat Üyesi Nihal Ertem ve Zeytin Dalı Operasyonu'nda Afrin'de şehit düşen Piyade Astsubay Musa Özkan'ın annesi Hatice Özkan'a plaket verildi.

Programın sonunda KAÇEP İl Başkanları tarafından MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye, Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı kararının yayımlandığı ve altında Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk kadınlarıyla olan fotoğrafının yer aldığı 1934 tarihli Resmi Gazete'nin tablosu hediye edildi.